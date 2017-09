Haseena Parkar Box Office Collection: क्या चल पाया ‘हसीना’ का जादू? जानिए DAY 1 कलेक्शन

Haseena Parkar Box Office Collection: इस शुक्रवार रिलीज हुई श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना पारकर सिर्फ भारत में ही 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। गिरीश जौहर ने ट्वीट कर बताया कि फिल्म ने वेस्ट में ठीक-ठाक ओपनिंग की है। जहां तक बात कलेक्शन की है माना जा रहा था कि फिल्म पहले ही दिन में 2 करोड़ की कमाई कर सकती है। एक अनुमान के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर का कहना है कि फिल्म सप्ताहांत तक 7-8 करोड़ रुपए कमा लेगी।

गिरीश ने कहा कि हसीना को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जब आप प्रोमो देखते हैं तो आपको हसीना से ढेरों उम्मीदें बंध जाती हैं। इससे पहले हम श्रद्धा को अर्जुन कपूर के साथ हाफ गर्लफ्रेंड में देख चुके हैं। उस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था और अब शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा एक बिलकुल अलग अवतार में स्क्रीन पर लौट आई हैं। उम्मीद तो यह है कि यह फिल्म श्रद्धा की पिछली कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है लेकिन इसे टक्कर मिल रही है इसी के साथ रिलीज हुई फिल्म भूमि से।

#EarlyTrends#Bhoomi has opened better in North #HaseenaParkar is ahead in West#Newton & #Kingsman is better in select mpxs

Overall Mixed

— Girish Johar (@girishjohar) September 22, 2017