पहले नाराजगी दिखाई अब माफी मांग रहे हैं अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर

बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर हाल ही में अपने ट्वीट के चलते सुर्खियों में रहे थे। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जिया से डेब्यू करने वाले हर्ष ने फिल्म फेयर अवॉर्ड ना मिलने पर कुछ ट्वीट्स किए थे। दरअसल हर्षवर्धन दिलजीत दोसांझ को मिले बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवॉर्ड मिलने से खुश नहीं थे। इसी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट्स किए थे। लेकिन अब शायद हर्षवर्धन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी हां इसलिए तो उन्होंने 26 जनवरी को अपनी इस गलती के लिए माफी मांगते हुए ट्वीट किया है।

फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर के लिए हर्षवर्धन का नाम भी नॉमिनेटेड था। लेकिन अवॉर्ड फिल्म उड़ता पंजाब के लिए दिलजीत दोसांझ को मिल गया था। बता दें के 26 साल के हर्षवर्धन ने कहा था कि दिलजीत दोसांझ पहले भी एक हिन्दी फिल्म में दिख चुके थे. इसलिए उनपर बेस्ट डेब्यू एक्टर के फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

अपने इस ट्वीट पर माफी मांगते हुए हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि सर मैं आपका और आपके काम का बहुत सम्मान करता हूं। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा है जो गलत है तो मैं माफी मांगता हूं। इससे पहले जब हर्षवर्धन ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया था तो दिलजीत ने उसका बुरा नहीं माना था। दिलजीत ने कहा- मैं हर्ट नहीं हुआ। मैं दुखी हूं। मुझे यह सम्मान देने के लिए मैं फिल्मफेयर का धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे डिजर्व करता था। यह बहुत बड़ा अवॉर्ड है और मुझे लगता है कि उन्हें मुझमे कुछ दिखा होगा। इसी वजह से मुझे सम्मानित किया गया है।

उन्होंने कहा था, मेरे लिए मेरे फैंस का प्यार बहुत मायने रखता है और यही सबसे बड़ा अवॉर्ड है। मुझे हर्षवर्धन कपूर पसंद हैं। मैं उनके सुपरस्टार पिता अनिल कपूर को भी पसंद करता हूं।

First Published on January 28, 2017 10:51 am