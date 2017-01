अपनी इस एक्स-गर्लफ्रेंड के साथ हरमन बावेजा ने फिर किया पैचअप

बेशक हरमन बावेजा ने इंडस्ट्री को कोई यादागार फिल्म ना दी हो लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। 2008 में अपने डेब्यू से पहले अपनी को-एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ उनके लिंकअप की खबरों ने काफी हेडलाइन्स बटोरी थी। इसके बाद दोनों को वाट्स योर राशि में साथ देखा गया था। उनकी असफल फिल्मों की तरह यह रिश्ता भी जल्दी टूट गया। इसके बाद 2012 में उनका नाम शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी से जुड़ा। हालांकि यह अफेयर भी ज्यादा नहीं चला। इसके बाद बिपाशा बसु के साथ उनके रिश्ते काफी सुर्खियों में रहे। 2015 में यह रिश्ता उस समय टूट गया जब दोनों की शादी की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। लेकिन बिना समय गवाएं वो एक बार फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास वापिस चले गए। यह प्रियंका चोपड़ा नहीं है जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी है ना ही बिपाशा हैं, जिन्होंने करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी कर ली है।

दरअसल, हरमन शमिता शेट्टी के पास वापिस चले गए हैं। पिता के निधन के वक्त बावेजा शमिता के साथ नजर आए थे। इसके अलावा कई कॉन्सर्ट में उन्हें कोजी होते हुए देखा गया है। हरमन के पैरेंट्स को भी शमिता काफी अच्छी लगती है। बावेजा और शेट्टी परिवार भी एक-दूसरे के काफी करीब है। शिल्पा ने अपनी प्रोडक्शन फिल्म ढिशकियाऊं में हरमन को कास्ट किया था। 2015 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी। वहीं शमिता का करियर भी कुछ खास नहीं रहा। 2000 में मोब्बतें के जरिए डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस को इंडस्ट्री में सफलता नहीं मिली।

बता दें कि पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेता हरमन बावेजा के चचेरे भाई जॉनी बावेजा की आगामी फिल्म ‘स्कैंडल’ से उनकी एक निजी वीडियो लीक हो गया है। वीडियो में जॉनी आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं और वह इस बात से हैरान हैं कि आखिर यह फुटेज लीक कैसे हो सकती है।

जॉनी ने कहा, हां इस फुटेज में मैं हूं। यह बहुत शर्मनाक है। यह उससे (‘स्कैंडल’) है, जिसमें मैंने काम किया और यह रिहर्सल वीडियो है और यह बहुत निजी माना जाता है। फिल्म के बारे में अन्य विवरण, जैसे कि फिल्म-निर्देशक और जॉनी के सह-कलाकारों का खुलासा नहीं किया गया है।

First Published on January 20, 2017 11:55 am