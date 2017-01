Happy Repubic Day: पहले शाहरुख संग चल छैंया पर नाचे आर्मी जवान, बाद में जवानों ने किंग से करवाया भगंड़ा डांस

इन दिनों बॉलीवुड किंग शाहरुख खान पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने जीजीन से अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन में कोई कमीं नहीं छोडी। फिल्म का ट्रेन के द्वारा प्रमोशन विवादों में भी है, क्योंकि इस दौरान एक व्यक्ति की जान चली गई। लेकिन रईस फिल्म रिलीज होने के तुरंत बाद शाहरुख अब गणतंत्र दिवस पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाल ही शाहरुख ने अपने सोशल एकाउंट पर जवानों के साथ डांस वीडियो शेयर किए हैं। बुधवार को शाहरुख ने नई दिल्ली सिख Infantry battalion (TA) 124 से मिले। इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्म दिल के सॉन्ग चल छइंया-छइंया पर न सिर्फ खुद डांस किया बल्कि जवानों को भी नचा दिया। इससे जाहिर होता है कि देश के जवानों को न सिर्फ हमारे वतन की रक्षा करना आता बल्कि वे सिंगिंग और डांसिंग में भी काफी जोशीले हैं। शाहरुख के साथ सिख बटालियन के जवान खूब थिरके। हालांकि कोई भी जवान इस सॉन्ग पर ठीक से डांस नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने अपने हुनर को निखारने की पूरी कोशिश की। शाहरुख के साथ कुछ जवान उनके स्टेप्स की कॉपी करने का प्रयास किए तो कुछ से डांस नहीं बना तो ताली बजाते दिखे।

शाहरुख ने एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वे आर्मी के जवानों के साथ भंगड़ा डांस करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जहां शाहरुख कैजुअल लुक तो वहीं आर्मी जवान पूरे पंजाबी लुक में नजर आए। दिलचस्प ये है कि यहां शाहरुख ठीक से भंगड़ा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जवान बढ़िया भंगड़ा कर रहे हैं।

First Published on January 26, 2017 3:30 am