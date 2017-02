हैप्पी बर्थडे उर्मिला मातोंडकर: राम गोपाल वर्मा के साथ जुड़ा था ‘रंगीला’ गर्ल का नाम, लेकिन…

फिल्म ‘रंगीला’ से शोहरत हासिल करने वाली अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने सीधी-सादी युवती से लेकर चुलबुली आधुनिक युवती तक का किरदार बखूबी निभाया है। वह हर भूमिका में रच-बस गईं। उर्मिला ने मराठी, तेलुगू, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है।

उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मराठी फिल्म ‘जाकोल’ (1980) से कदम रखा था। बतौर बाल कलाकार उनकी पहली हिंदी फिल्म ‘कलयुग’ (1981) थीं। उन्हें फिल्म ‘मासूम’ से पहचान मिली। बतौर अभिनत्री उर्मिला की पहली बॉलीवुड फिल्म ‘नरसिम्हा’ (1991) थी। इस फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया और उनके काम को नोटिस किया जाने लगा।

‘चमत्कार’ में उन्होंने शाहरुख के साथ किया जिसने औसत प्रदर्शन किया। लेकिन राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘रंगीला’ की सफलता ने उन्हें रातोंरात मशहूर कर दिया। इस फिल्म में उर्मिला ने मशहूर अभिनेत्री बनने का सपना पूरी करने वाली युवती का किरदार निभाया। फिल्म में उर्मिला की शोख, चंचल अदाओं को सबने खूब पसंद किया।

फिल्म ‘जुदाई’ में श्रीदेवी जैसी अदाकारा को उर्मिला ने बखूबी टक्कर दी। राम गोपाल वर्मा की ‘सत्या’ में अपने संजीदा अभिनय से उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी। फिल्म ‘चाइना गेट’ का आइटम सांग ‘छम्मा-छम्मा’ ने उर्मिला को ‘छम्मा-छम्मा गर्ल’ के रूप में लोकप्रिय कर दिया।

फिल्म ‘भूत’ के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता। अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित फिल्म ‘पिंजर’ में उन्होंने गंभीर साहसी महिला का किरदार निभा कर फिर से अपने गहरे अभिनय की छाप छोड़ी तो ‘प्यार तूने क्या किया’ में प्यार में किसी भी हद तक गुजर जाने वाली युवती का किरदार निभाया। उन्हें इस फिल्म में निभाए गए नकारात्मक किरदार में भी पसंद किया गया। ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’ में भी उनके काम की सबने तारीफ की। इस पिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा।

उर्मिला ने ‘दीवानगी’ में प्यार की भावनाओं का बखूबी चित्रण किया। ‘तहजीब’, ‘एक हसीना थी’, ‘कुंवारा’, ‘जंगल’, ‘बनारस’, ‘अ मिस्टिक लव स्टोरी’ आदि फिल्मों में भी काम किया। ये फिल्में भले ही ज्यादा नहीं चलीं, लेकनि उर्मिला के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।

उर्मिला ने छोटे पर्दे पर ‘कथा सागर’, ‘इंद्रधनुष’, ‘चक धूम-धूम’, ‘डांस महाराष्ट्र डांस’ जैसे टीवी शोज में काम किया है।

उर्मिला राम गोपाल वर्मा की पंसदीदा अभिनेत्री रही हैं। दोनों के प्रेम संबंधों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन उनका प्यार अखिरी मंजिल यानी शादी तक नहीं पहुंच सका और दोनों के रिश्तों में दरार आ गया। तीन मार्च 2016 को एक सादे समारोह में उर्मिला खुद से नौ साल छोटे व्यवसायी मोहसिन अख्तर मीर के साथ विवाह बंधन में बंध गईं। मोहसिन 2007 में मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट के सेकेंड रनर अप रह चुके हैं। वह जोया अख्तर की फिल्म ‘लक बाइ चांस’ में भी काम कर चुके हैं।

उर्मिला की पिछली फिल्म साल 2014 में आई मराठी फिल्म ‘अजोबा’ है। उर्मिला कुछ समय से फिल्मी पर्दे से दूर हैं। उनके प्रशंसक आज भी फिल्मों में उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि वह अपने अभिनय से दर्शकों का यूं ही मनोरंजन करती रहें। उर्मिला ने अपने अभिनय के बलबूते दर्शकों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं!

