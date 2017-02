हैप्पी बर्थडे सूरज बड़जात्या- जिसके लिए प्रेम बनकर सलमान खान, ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर दे चुके हैं हिट फिल्में

बॉलीवुड में पारिवारिक फिल्मों के लिए मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीनराइटर और डिस्ट्रिब्यूटर सूरज बड़जात्या आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सूरज बड़जात्या ने इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्में दी हैं। साथ ही अपने बैनर तले कई चेहरों को एक पहचान दिलाई है। सलमान खान को प्रेम बनाने वाले ये डायरेक्टर हीं हैं। जिन्होंने अपनी फिल्मों में सलमान को प्रेम नाम देकर इस नाम से मशहूर कर दिया। सूरज बड़जात्या ने अपना करियर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरू किया था। वह महेश भट्ट को असिस्ट किया करते थे।

सूरज बड़जात्या के डायरेक्टर बनने का सफर साल 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ। इस फिल्म में ना केवल सूरज बड़जात्या को फायदा पहुंचाया बल्कि सलमान खान को भी स्टार बना दिया। इस फिल्म में भाग्यश्री और सलमान की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इस फिल्म ने युवाओं को दोस्ती के कई नए डायलॉग्स दिए। जैसे कि फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक्यू। मैंने प्यार किया की सक्सेस के बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन बनाई, यह फिल्म आज तक दर्शकों के बीच उनती ही पॉपुलर है जितनी कि इसकी शुरुआत हुई थी। इस फिल्म में डायरेक्टर ने शादी में होने वाली रस्मों और रीति रिवाजों को ऐसा ग्लैमराइज किया कि आज तक ऐसे माहौल में ये गाने फिट बैठते हैं। इसके बाद आई हम साथ साथ हैं ने भी दर्शकों की खूब तारीफ बटोरी। इसमें भी सलमान खान प्रेम के रोल में ही थे।

सूरज बड़जात्या ने केवल सलमान को ही नहीं शाहिद कपूर को भी प्रेम बनाकर हिट कर दिया। साल 2006 में उन्होंने विवाह फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की। इस फिल्म में शाहिद कपूर को बतौर लीड एक्टर पहचान दिलाई। इसके बाद वह साल 2015 में प्रेम रतन धन पायो के साथ सिल्वर स्क्रीन पर आए। यह फिल्म उस साल सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान का नाम प्रेम था।

सूरज बड़जात्या ने साल 2003 में मैं प्रेम की दिवानी हूं बनाई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन प्रेम के किरदार में नजर आए थे। ऋतिक के साथ करीना कपूर, अभिषेक बच्चन भी अहम रोल में थे।

1989 – मैंने प्यार क्यों किया ?

1994 – हम आपके हैं कौन ?

1999 – हम साथ-साथ हैं ?

2003 – मैं प्रेम की दीवानी हूं

2006 – विवाह

2008 – एक विवाह ऐसा भी

2015 – प्रेम रतन धन पायो

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान बॉलीवुड एक्टर सलमान खान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 10:52 am