हैप्पी बर्थडे ऋचा चड्ढा: जिस एक्टर ने बात करने से भी किया था इंकार, उसी के साथ किया बॉलीवुड डेब्यू

गैंग्स ऑफ वासेपुर, फुकरे, रामलीला, तमंचे और मसान जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं ऋचा चड्ढा आज यानि 28 दिसंबर को अपना बर्थडे मना रही हैं। ओए लक्की लक्की ओए से बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली ऋचा की शुरुआत मॉडलिंग से हुई थी। उन्हें अपनी तीसरी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस, स्क्रीन अवॉर्ड और स्टार डस्ट में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड ले चुकी हैं।

इसके अलावा उन्हें फुकरे में अपने कॉमिक रोल के लिए भी बेस्ट परफॉर्मेंस का अवॉर्ड मिल चुका है। मसान फिल्म के लिए उन्हें एडिटर्स च्वाइस परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवॉर्ड भी मिला था। आज उनके जन्मदिन पर पढ़ें उनसे जुड़ी वो बातें जो कम ही लोग जानते हैं। खालिस्तान की मांग के दौरान चल रहे हालात में ऋचा के माता-पिता को अमृतसर से दिल्ली शिफ्ट होने पर मजबूर किया गया था। उस वक्त ऋचा 2 साल की थीं।

ऋचा ने अपने करियर की शुरुआत एक जानी-मानी मेन्स फैशन मैगजीन से की थी। इसके बाद उन्होंने खुद भी मॉडलिंग में हाथ आजमाया और उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान में कई नाटक भी किए।

इंटर्नशिप के दौरान एक बार अभय देओल ने ऋचा चड्ढा को इंटरव्यू देने से इंकार कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ऋचा ने उन्हीं के साथ फिल्म ओए लकी लकी ओए में अभय देओल के साथ डेब्यू किया था।

ऋता चड्ढा को परफ्यूम का बहुत शौक है। अपने रोल के लिए तैयारी करते वक्त वह किरदार के हिसाब से अपने लिए खुशबू चुन लेती हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के दौरान वह चमेली का इत्र इस्तेमाल करती थीं।

ऋचा ने रनवीर सिंह, कल्की और गुलशन के साथ थिएटर वर्कशॉप अटेंड की हैं। उस वक्त इनमें से कोई भी मशहूर नहीं था।

वीडियो-करीना कपूर की बर्थडे पार्टी में दिखे कपूर और खान सितारे, तस्वीरें देखें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 8:19 am