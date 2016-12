हैप्पी बर्थडे मनु पंजाबी: इन 5 वजहों से बिग बॉस के घर में छाए रहे मनु, मनवीर के साथ बनाई जय-वीरू वाली जोड़ी

बिग बॉस सीजन 10 के लिए आज यानि 27 दिसंबर का दिन बेहद खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज बिग बॉस के होस्ट सलमान खान और इस सीजन के एक दमदार कंटेस्टेंट मनु पंजाबी का बर्थडे है। जी हां आज का दिन बिग बॉस के लिए बेहद खास होने वाला है। मनु का बर्थडे शो में उनके दोस्त मनवीर के लिए बहुत खास होने वाला है। लेकिन मोना आज का दिन कैसे खास बनाती हैं ये तो एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा। पेशे से बिजनेसमैन मनु का बिग बॉस का सफर अबतक बेहद शानदार रहा। शुरुआत से लेकर अभी तक मनु ने घर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। अपने इस रवैये से वह सलमान के फेवरेट कंटेस्टेंट में से एक हैं। इस वीकएंड के वार के एपिसोड में तो उन्हें मैन ऑफ द वीक भी मिला था। शो में उनके करीबी की बात करें तो मनवीर उनके अच्छे दोस्त हैं। सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट मोनालीसा से उनकी नजदीकियां थीं। लेकिन वीकएंड के वार वाले दिन मनु के एक जवाब से मोना थोड़ा खफा नजर आईं। दरअसल सलमान खान ने पूछा था कि क्या मनु मोना से परेशान हैं। तो मनु ने हां कहा था, बल्कि मनवीर ने ना कहा था। मनु के इसी जवाब से मोना थोड़ा नाराज सी थीं। मनु के बर्थडे पर आपको बताते हैं इस शो के दौरान उनसे जुड़ी कुछ बातें जिनसे घर में कंट्रोवर्सी हुई और सुर्खियां बनीं।

1. शुरुआत में मनु के लिए कहा जाता था या यूं कहें कि एक राय बन गई थी कि मनु कॉमनर्स को सेलीब्रिटीज से दूर रखने की प्लॉटिंग कर रहे हैं। अपनी टीम में मनु की दोस्ती मनवीर से रही। यह दोस्ती अभी तक बरकरार है। इन दोनों को आप बिग बॉस हाउस के जय और वीरू भी कह सकते हैं।

2. मनवीर के अलावा मनु सेलेब कंटेस्टें मोनालीसा के करीब आए थे। इन नजदीकियों के वजह से भी मनु सुर्खियों में रहे थे। इसके बाद इस शो पर मोनालिस के व्बॉयफ्रेड और मनु की मंगेतर प्रिया बतौर गेस्ट आए थे। दोनों ने ऐसी कई बातें बताई थीं जिन्हें सुनकर लोग हैरान थे।

3. अपनी मां के देहांत के बाद मनु कुछ दिन के लिए घर से बाहर आए थे। यह निजि तौर पर उनकी जिंदगी की एक बड़ी ट्रैजेडी थी। लेकिन मनु ने खुद को संभालते हुए शो पर वापसी की और दोबारा से रफ्तार पकड़ ली। मुन की इस बात की सलमान खान ने भी तारीफ की थी।

4. प्रियंका जग्गा की बकवास तो आप इस वीक एंड के वार एपिसोड में देख ही चुके होंगे। उसी तरह जब प्रियंका ने मनु के घर वापस आने पर उनके लिए जो बातें कही थीं। मनु ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मनु संभले हुए रहे। सलमान ने मनु की इस समझदारी की भी तारीफ की थी।

5. मनु और बानी में शुरुआत से ही टक्कर रही। बानी को एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखते हुए मनु हमेशा उनके खिलाफ ही रहे। एक बार दोनों में बहस भी हो गई थी। तब बानी ने कहा था कि तुम्हें बहुत सी गलतफहमियां हैं, बाहर जाकर सारे एपिसोड देखना। इस घटना के बाद जब मनु मां के देहांत के बाद जब घर वापस आए थे तो उन्होंने बानी से माफी भी मांगी थी।

First Published on December 27, 2016 11:03 am