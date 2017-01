बेजोड़ संगीतकार ओ.पी. नय्यर, 16 जनवरी (1926) जिनका जन्‍मदिन है, स्‍वभाव से थोड़े गुस्‍सैल और चिड़चिड़े थे। पर इसके पीछे की वजह जानकर शायद किसी इंसान के ऐसे स्‍वभाव के प्रति आपका नजरिया बदल जाए। नय्यर साहब ने खुद एक इंटरव्‍यू में अपने ऐसे स्‍वभाव का कारण बताया था। इसकी जड़ बचपन की समस्‍याओं में थी।

ओ.पी. नय्यर का जन्‍म लाहौर में हुआ था। बाद में उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। लाहौर छोड़कर अमृतसर आना उन्‍हें बेहद नागवार गुजरा था। उनके जीवन में हताशा और निराशा की जड़ इसी घटना के बाद गहरी हो गई थी। इससे पहले भी उनका बचपन मुसीबतों में ही बीता था। करीब तीन साल तक वह सांस की तकलीफ से परेशान रहे थे। बड़ी मुश्किल से इस बीमारी से निजात पाई तो उन्‍हें ब्‍लड डिसेंट्री हो गई। इसके मरीजों को पेट में बेहद दर्द होता है। इस तरह उनका काफी वक्‍त बीमारी में ही बीता। इसके बावजूद परिवार से वैसा सपोर्ट नहीं मिलता था। छोटी-छोटी बात पर उन्‍हें डांट पड़ती थी। एक बार उन्‍हें पागल कुत्‍ते ने काट लिया था। घर आकर जब यह बात उन्‍होंने बताई तो उनका अच्‍छे से इलाज कराने के बजाय उन्‍हें डांट पड़ गई। उन्‍हें ज्‍यादा घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। इन्‍हीं सब कारणों से वह चिड़चिड़े स्‍वभाव के हो गए थे।

पर एक संगीतकार के तौर पर नय्यर साहब न केवल उम्‍दा संगीत देते थे, बल्कि प्रतिभाओं को परखने में भी उनका कोई सानी नहीं था। आशा भोंसले की प्रतिभा को उन्‍होंने ही पहचाना था और उन्‍हें बड़ा ब्रेक दिया था। नय्यर साहब के संगीत से सजे कुछ सदाबहाहर नगमे ये हैं-

उनके कुछ यादगार गीत आप यहां सुन भी सकते हैं-







First Published on January 16, 2017 11:07 am