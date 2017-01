हैप्पी बर्थडे दीपिका पादुकोण: आपको याद भी नहीं होगा इन पांच वीडियो का हिस्सा थीं बॉलीवुड की मस्तानी

आज 5 जनवरी को बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण का जन्मदिन है। उन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। आद दीपिका 31 साल की होने वाली हैं। एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका का जन्म कोपेनहेगन में हुआ था जबकि परवरिश बेंगलुरु में हुई है। एक्ट्रेस बॉलीवुड की उन चुनिंदा स्टार में से एक हैं जिन्होंने कम समय में अपने करियर से काफी कुछ हासिल किया है। जब एक्ट्रेस के स्टार चमक नहीं रहे थे उस समय भी अपनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की बदौलत उन्होंने हर चीज को संभव कर दिखाया।

दीपिका इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की सूची में शुमार हैं। उन्हें देश की मशहूर और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी माना जाता है। 2008 में एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका ने फराह खान की ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एक्ट्रेस ने कॉकटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 2015 में संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी ब्लॉकबस्टर रही। पीकू में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड सहित कई सम्मान मिले।

2015 में दीपिका ने अपने अवसाद के बारे में खुलकर बात की थी। इसके बाद वो लिव लव लाफ संगठन के साथ मिलकर दूसरे लोगों की अवसाद से लड़ने में मदद करने लगी। अब 2017 में एक्टर रोकी ना जाने वाली पर्सनैलिटी बनकर उभरी हैं। दीपिका के 31वें जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनके संघर्ष के दौरान की कुछ वीडियो दिखाते हैं। जिन्हें आपने देखा तो होगा लेकिन उसमें एक्ट्रेस की उपस्थिति के बारे मे आपको जानकारी नहीं होगी।

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ‘ट्रिपल एक्स: रिटर्न ऑफ द जेंडर केज’ फिल्म से हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए फिल्म के लीड एक्टर, हॉलीवुड स्टार विन डीजल को भारत आने का न्यौता भेजा है। बता दें कि फिल्म के प्रमोशन के लिए विन के भारत आने को लेकर लगातार संदेह बना हुआ था। हालांकि इस कन्फ्यूजन को दीपिका पादुकोण ने दूर कर दिया है।

दीपिका पादुकोण ने दिया संकेत- ‘विन डीज़ल आएंगे भारत’

First Published on January 5, 2017 11:15 am