गुरमीत राम रहीम की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब के ट्रेलर लॉन्च इवेंट ने बनाए रिकॉर्ड

गुरमीत राम रहीम की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज किया गया था। हरियाणा के सिरसा में हुआ यह ट्रेलर लॉन्च इवेंट बॉलीवुड की फिल्मों का अबतक का सबसे बड़ा इवेंट था। इस इवेंट ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सात रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कराए हैं।

एक तरफ जहां इवेंट में मजूद लोग फिल्म के ट्रेलर को इंजॉय कर रहे थे। वहीं गुरमीत राम रहीम ने अपनी फिल्म की रिलीज के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि फिल्म 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है।

अब इनके फैन्स को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म को एमएसजी ने हनीप्रीत इंसान के साथ मिलकर डायरेक्ट किया है। इससे पहले एमएसजी साल 2015 में एमएसजी:द मैसेंजर और साल 2016 में एमएसजी: द वारियर लॉयनहार्ट में काम कर चुके हैं।

गुरमीत राम रहीम की फिल्म हिंद का नापाक को जवाब के चार मिनट लंबे इस ट्रेलर में एक डायलॉग है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो है ‘जो मां को मारे वो पूत नहीं होता, देशभक्ति का कोई सबूत नहीं होता’।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी ये दावा करता है कि वह भारत के खिलाफ युद्ध में आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है राम रहीम की जो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है।

अब अगर ट्रेलर की बात करें तो ये किसी फैंटेसी से कम नहीं है। इसमें आपको उड़ती हुई कार, बाइक, एक फैंसी हेलीकॉप्टर और अलग-अलग तरह की चीजें दिखेंगी। जिन्हें बड़ी ही शान से राम रहीम चला रहे हैं। वहीं इस फिल्म में एक रोमांटिक स्टोरी भी दिखाई जाएगी। प्यार से शादी तक पहुंचती इस कहानी में राम रहीम मुस्लिम लड़की से निकाह पढ़ते दिखेंगे।

First Published on January 31, 2017 10:42 am