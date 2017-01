जैकी चैन की एक झलक पाने के लिए कॉलेज बंक कर दिल्ली से मुंबई पहुंची एक लड़की

ग्लोबल सुपरस्टार जैकी चैन इन दिनों मुंबई में हैं। जैकी यहां अपनी फिल्म कुंग फू योगा के प्रमोशन के सिलसिले में आए हैं। जैकी चैन अपने कोस्टार सोनू सूद के साथ मुंबई पहुंचे। जहां उनके स्वागत में फैन्स की भारी भीड़ मौजूद थी। इन फैन्स में से एक ऐसी लड़की थी जो अपने फेवरेट स्टार जैकी चैन से मिलने के लिए दिल्ली से मुंबई आई थी। जी हां 19 साल की हिमानी सिंह जैकी चैन से मिलने के लिए अपने पापा के साथ दिल्ली से मुंबई आई थीं।

सूत्रों के मुताबिक, हिमानी दिल्ली से केवल अपने स्टार को एक झलक देखने और उनका ऑटोग्राफ लेने मुंबई आई थीं। वह कॉलेज बंक कर अपने पापा के साथ मुंबई पहुंचीं। लेकिन एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। लेकिन हिमानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी तरह सिक्योरिटी को मना ही लिया ताकि वह अंदर जाने की इजाजत देदें। इसके बाद जैकी के मैनेजर ने एक पोस्टर्स के कोलाज पर उनका ऑटोग्राफ लाकर हिमानी को दिया।

जैकी केवल एक ही दिन के लिए मुंबई में हैं। उनका शेड्यूल काफी टाइट है। इस दौरान वह कपिल शर्मा शो पर भी जाने वाले हैं। सोमवार को जैकी चैन सलमान खान से मिले थे। सलमान ने इस मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की थी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैकी ने बताया कि 11 साल पहले उन्होंने बॉलीवुड फिल्म करनी चाही थी पर वह फिल्म मेलो ड्रामा पर आधारित थी जिसमें वह फिट नहीं बैठ रहे थे। इसलिए उन्होंने वह फिल्म नहीं की। लेकिन अब वह किसी बॉलीवुड फिल्म में काम करना चाहते हैं। वहीं भारत में भी जैकी चैन के काफी फैन्स हैं जो उनकी कॉमेडी और एक्शन को पंसद करते हैं। जैकी चैन, सोनू सूद, दिशा पटानी और अमायरा दस्तूर की फिल्म कुंग फू योगा 27 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

First Published on January 24, 2017 11:03 am