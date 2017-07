गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 7: कई अनसुलझे सवालों और रहस्यों से पर्दा उठा सकता है यह सीजन

जिस पल नेड स्टार्क का गला धड़ से अलग हुआ, उसी समय से गेम ऑफ थ्रोन्स ने अपनी जगह हमारे दिलों में बना ली थी। इस शो ने गौरान्वित होकर कहा था कि वो अपने पसंदीदा किरदारों को स्क्रीन पर जीवित में दिलचस्पी नहीं रखता।वो असल जिंदगी में फ्लर्ट करना चाहता है। वो अपने हीरो को मोहरों की तरह यूज करता है। वो उनके लक्ष्य को ग्लोरिफाई करता है और फिर क्षण भर मे उन्हें राख के ढेर में बदल भी देता है। इसी वजह से दर्शक इस थ्रिलर शो से बंधे रहते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में किसी को बख्शा नहीं जाता। क्रिटिक्स ने कई बार कहा है कि यह शो हिंसा और न्यूडिटी को बढ़ावा देता है।

इसके अलावा शो में काफी राजनीति दिखाई जाती है। शो में दिखाया जाता है कि कैसे जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हुए किरदार रोमांस करते हैं। शो के पिछले सीजन में दिखाया गया था कि कैसे एक भाई और बहन के बीच अफेयर होता है और एक पिता अपनी ही बेटियों का रेप करता है। जिसे देखकर दर्शक शॉक हो गए थे। कुल मिलाकर शो रोमांच का एक ऐसा जरिया है जिसके बारे में आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। यह हर एपिसोड में आपको चौंका देता है।



इस शो के सातवें सीजन का प्रीमियर 16 जुलाई यानि कि रविवार की रात 9 बजे हो चुका है। इसके सातवें सीजन का नाम ड्रैगन स्टोन रखा गया है। वहीं भारत में जो लोग इस शो के फैन हैं उन्हें सातवें सीजन के पहले एपिसोड को 18 जुलाई 2017 को स्टार वर्ल्ड और स्टार वर्ल्ड एचडी पर देख सकते हैं। इसके अलावा 17 जुलाई को सुबह 7.30 बजे आप इसे हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं।



हॉटस्टार सुबर 7.30 बजे भारतीय दर्शकों के लिए शो के सभी एपिसोड लेकर आ जाएगा। वहीं स्टार वर्ल्ड पर आप इसे रात के 11 बजे देख सकते हैं। पिछले सीजन में कई ऐसे सवाल और रहस्य हैं जो अधूरे और अनसुलझे रह गए थे। उम्मीद की जा रही है कि इस सीजन में दर्शकों को अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इस सीजन में विंटर फाइनली वेस्टोरेज के इलाके में व्हाइट वाल्कर्स और नाइट किंग के डर की नजह से आ गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 11:18 am