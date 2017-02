…जब प्रियंका चोपड़ा को एक बंदरिया ने जड़ दिया था चांटा

बचपन के किस्से भी अजब-गजब होते हैं। कपिल शर्मा अकसर ही अपने शो पर सेलेब्स से अतरंगी किस्से पूछते रहते हैं। सेलेब्स के ये किस्से सुनकर बचपन की मासूमियत का अहसास होता है। ऐसा ही एक मासूम शरारत भरा किस्सा ग्लोबल स्टार बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा का भी सामने आया है। प्रियंका उस वक्त आठ साल की थीं। लखनऊ के ला मार्टिनियर स्कूल में पढ़ने वाली प्रियंका चुलबुले स्वभाव की थीं। अपने इसी स्वभाव की वजह से एक दिन वह एक बंदरिया से उलझ गईं।

दरअसल प्रियंका के स्कूल कैंपस में अकसर ही बंदर आ जाते थे और पेड़ों पर बैठ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रियंका लंच के वक्त के एक पेड़ का पास खड़ी थीं। उसी पेड़ पर एक बंदरिया बैठी खुद को खजली कर रही थी। प्रियंका को बंदरिया का यह अंदाज काफी मजेदार लगने लगा। वह उसे देखकर हंसने लगीं। अज जब उन्हें इस शरारत में मजा आने लगा तो उन्होंने बंदरिया को चिढ़ाना शुरू कर दिया। प्रियंका को ऐसे देख बंदरिया को गुस्सा आने लगा। बंदरिया ने थोड़ी देर तो प्रियंका को इग्नोर किया, लेकिन जब प्रियंका शांत नहीं हुईं तो वह पेड़ से नीचे आ गई।

बंदरिया को पास देख भी प्रियंका को डर नहीं लगा। इस कहानी को आगे सुनाते हुए रेडियो शो सुहाना सफर के आरजे अन्नु कपूर ने कहा, उस समय अकसर बंदर पेड़ों से उतर कर बच्चों के पास आ जाया करते थे। इसलिए प्रियंका को कुछ अटपटा नहीं लगा। लेकिन इस बार प्रियंका के साथ कुछ अलग हुआ। बंदरिया दोनों पैरों पर खड़ी हुई और प्रियंका के मुंह पर चांटा मार दिया।

बंदरिया से चांटा खाने के बाद वह रोने लगीं। बंदरिया तो अपना काम कर तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। बच्ची के रोने की आवाज सुन कई लोग पास आए। उन्‍होंने पूरा माजरा जाना तो ऊपर पेड़ की ओर नजरें कीं। देखा कि बंदरिया खुशी और चिढ़ाने के भाव में आवाजें निकाल रही थी।

गोल्डन ग्लोब से पहले प्रियंका ऑस्कर जैसे अंतर राष्ट्रीय अवॉर्ड समारोह को भी होस्ट कर चुकी हैं। गोल्डन ग्लोब से पहले प्रियंका ऑस्कर जैसे अंतर राष्ट्रीय अवॉर्ड समारोह को भी होस्ट कर चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। ‘जय गंगाजल’ के बाद से प्रियंका ने अब तक कोई बॉलीवुड फिल्म साइन नहीं की है। शायद पीसी अब अपने करियर को इंटरनेशनल उड़ान देने की तैयारी में हैं। (Source: Photo by AP) ‘जय गंगाजल’ के बाद से प्रियंका ने अब तक कोई बॉलीवुड फिल्म साइन नहीं की है। शायद पीसी अब अपने करियर को इंटरनेशनल उड़ान देने की तैयारी में हैं। (Source: Photo by AP) एंटरटेनमेंट की दूसरी खबरों के लिए क्लिक करें-

वीडियो : 'द गाजी अटैक' देखने की 5 वजहें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 17, 2017 11:58 am