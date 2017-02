पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने कहा- बॉलीवुड में अभी भी कुछ लोग हैं मेरे अच्छे दोस्त

पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज से पहले ही भारत छोड़कर चले गए थे। कहा जा रहा था कि वह भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के चलते यहां से चलते गए थे। भारत से जाने के बाद एक्टर फवाद खान का कहना है कि वह अपनी पत्नी की वजह से वापस आए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। फवाद खान ने इस सारे मामले पर चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब वह अपनी पर्सनल लाइफ और बॉलीवुड में अपनी दोस्ती के मुद्दे पर खुलकर बोले है।

पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक फवाद ने कहा कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनकी बेटी है। वह अभी एक बेटी के पिता बने हैं और वह उसके साथ अपना समय बिता चाहते हैं। इसके अलावा वह अपने परिवार के साथ भी क्वालिटी टाइम ​बिता रहे हैं। फवाद ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है आप को सही के साथ खड़े होना चाहिए लेकिन जब सबकुछ गलत हो रहा हो तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है।

बॉलीवुड में काफी अच्छे लोग हैं और वह अभी भी उनके संपर्क में हैं। फवाद ने कहा कि वह भी इंसान है, लोगों की बातों का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। उनकी बातों का दुख उन्हें भी होता है लेकिन वह इन बातों के आदी हो गए हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। फवाद ने कहा कि उनकी कोई उम्मीदें नहीं हैं अगर वह बॉलीवुड में काम न भी करें तो भी उनके मन में हमेशा प्यार और सम्मान रहेगा।

फवाद का कहा कि वह लोग कैसा महसूस करते होंगे, इसी वजह से वह उनके साथ संपर्क में हैं। इतना ही नहीं वह लोग आपस में मिलने का प्लान भी बनाते हैं। फवाद खान ने फिल्म खूबसूरत से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत की थी। इसके अलावा वह कपूर एंड संस और ए दिल है मुश्किल में भी काम कर चुके हैं।

First Published on February 9, 2017 11:31 am