अपनी मौत की अफवाह पर खुद फरीदा जलाल ने दी सफाई- बंद करो शरारत, मैं जिंदा हूं

बॉलीवुड की जानी-पहचानी चरित्र एक्ट्रेस फरीदा जलाल की मौत की अफवाह अचानक रविवार रात को मीडिया में आने लगी है। सोशल नेटवर्किंग साइट में भी ये अफवाह चारों तरफ देखने को मिलने लगी। इसके बाद जब उनके स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए उनके घर में संपर्क किया गए तो उनके परिवार ने इस खबर को अफवाह बताया। फरीदा जलाल ने स्वयं को पूरी तरह से दुरुस्त बताया। उन्होंने कहा, “मैं नहीं जानती ये अफवाह कहां से शुरू हुई। पहले ये जानकर में सिर्फ हंसी लेकिन करीब 30 मिनट तक मेरा फोन लगातार बजता रहा। हर कोई मेरे सेहत के बारे में जानना चाहता था। ये काफी तकलीफ़देह था।

पता नहीं लोग ऐसी अफवाह क्यों फैलाते हैं। फरीद जल्द ही कश्मीरी महिला के किरदार में नजर आएंगी। इमरान खान की फिल्म सरगोशियां में काफी समय बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च, 149 को हुआ था। फरीदा दो सौ से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो तमिल, तेलुगू और अंग्रेजी फिल्म में काम कर चुकी हैं। फरीदा मशहूर टेलिविजन शो शरारत में जिया की नानी का रोल कर चुकी है। इसके अलावा 1971 में आई फिल्म पारस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर पुरुस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं। इससे पहले इस तरह की अफवाह दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, हन्नी सिंह, और दूसरे एक्टर के बारे में भी सोशल मीडिया पर उड़ाई जा चुकी हैं।

First Published on February 20, 2017 6:37 am