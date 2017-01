1600 KM साइकिल चलाकर मुंबई पहुंचे फैन से मिले अक्षय कुमार, बोले- दोबारा ऐसा मत करना

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अपने जबरदस्‍त एक्‍शन और खतरनाक स्‍टंट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अक्षय के एक फैन ने उनके लिए जब दिवानगी दिखाई तो अक्षय घबरा गए। अक्षय ने उससे दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए भी कह दिया। दरहसल अक्षय कुमार का एक फैन शुक्रवार को अक्षय कुमार से मिलने मुंबई पहुंचा। इसमें खास बात ये ही कि शिवा गुर्जर नाम का ये शख्स हरिद्वार से करीब 1600 किलोमीटर साइकिल चला कर अक्षय कुमार से मिलने मुंबई पहुंचा। हालंकि खिलाड़ी कुमार ने भी अपने इस फैन का दिल नहीं तोड़ा और न केवल उनसे मिले बल्कि उसके साथ फोटो भी खिंचवाई। शिवा हरिद्वार से अक्षय कुमार के लिए गंगाजल भी लेकर गया था जिसे उसने अपने हीरो को दिया। बाद में खुद अक्षय ने शिवा के साथ का यह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है लेकिन हमेशा फिटनेस की बात करने वाले अक्षय कुमार ने शिवा के इस कोशिश से सहमत नज़र नही आए और साथ ही अक्षय ने शिवा से और अपने दूसरे फैन्स से भी विनती की है कि कोई दोबारा ऐसा खतरा ना ले।

अक्षय ने यह फोटो शेयर करने के साथ ही लिखा है, ‘यह व्‍यक्ति मुझसे मिलने हरिद्वार से साइकिल पर आया है, लेकिन यह सही नहीं है। आप सब के प्‍यार के लिए मेरी तरफ से ढेर सारा प्‍यार लेकिन आप सब से विनती है कि ऐसा न करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिवा यूपी के हापुड़ जिले के औरंगाबाद का रहने वाला है और बचपन से ही अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन है। शिवा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं अक्षय जी को भगवान की तरह पूजता हूं। बचपन से ही उनकी फिल्‍मे पसंद थी। हर फिल्‍म सिनेमा हॉल में जाकर देखता हूं। अक्षय ही मेरे भगवान और गुरू हैं। मेरे मन में बस वही छाए रहते हैं, इसलिए पढ़ाई में भी मन नहीं लगा और हाईस्‍कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। कमरे में सिर्फ उन्‍हीं की ही फोटो लगा रखी है। रात को सोने से पहले और उठने के बाद एक बार जरूर प्रार्थना करता हूं कि भगवान एक बार मुझे भगवान से मिला दें। और आखिर में भगवान ने उनकी सुन ली। अक्षय कुमार की फिल्‍म ‘जॉली एलएलबी 2’ 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्‍म में हुआ कुरैशी उनके साथ नजर आएंगी।

First Published on January 21, 2017 5:42 am