सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स की तरह दिखने के लिए इस शख्स ने खर्च किए 80 हजार डॉलर

फैन्स अपने स्टार के लिए कुछ भी करते हैं। कभी उनके जन्मदिन पर बर्थडे केक भिजवाते हैं तो कभी उनके जैसा हेयर स्टाइल रख लेते हैं। अब एक फैन की ऐसी खबर सामने आई जिसने अपनी फेवरेट सिंगर की तरह दिखने के लिए कई रुपए खर्च कर दिए। जी हां ब्रायन रे नाम के एक शख्स ने ब्रिटनी स्पीयर्स की तरह दिखने के लिए 90 बार सर्जरी कराई है। इस पर उन्होंने करीब 80 हजार डॉलर खर्च कर दिए हैं।

‘एसेशोबिज डॉट कॉम’ की रिपोर्ट की मानें तो ‘मेक मी’ गाने वाली इस सिंगर के दीवाने ने उनकी तरह दिखने के लिए 90 बार ऑपरेशन करवाया। रे ने नाक, मोटापा लाने के इंजेक्शन, लेजर प्रक्रिया से बाल हटवाने, होंठ और बोटोक्स इंजेक्शन पर करीब 80,000 डॉलर खर्च किया। इसके अलावा अपनी स्किन के लिए भी उन्होंने हर महीने लोशन और क्रीम पर 500 डॉलर खर्च किए।

अपनी इस दीवानगी पर रे कहते हैं, “जब मैं काफी छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं उनकी तरह हूं। मेरे ऊपर जुनून सवार था, मैंने उनके सभी इंटरव्यू देखे। उनकी कोरियोग्राफी सीखी और उनकी जैसी मुस्कान के हासिल करने के लिए सर्जरी करवाई।”

अपनी पुस्तक में लाइनी ने कहा है कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपनी बेटी को पॉप सुपरस्टार जस्टिन टिम्बरलेक के साथ सोने के लिए छोड़ दिया था। (फाइल फोटो) अपनी पुस्तक में लाइनी ने कहा है कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में अपनी बेटी को पॉप सुपरस्टार जस्टिन टिम्बरलेक के साथ सोने के लिए छोड़ दिया था। (फाइल फोटो)

वेबसाइट ‘दी सन डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार डिजनी के ‘मिकी माउस क्लब’ से जुड़ने के बाद ही ब्रिटनी ने शराब का सेवन शुरू किया। अपने पहले एलबम ‘बेबी वन मोर टाइम’ की रिकॉर्डिग के लिए ब्रिटनी जब लॉस एंजलिस गईं, तब उसने पहली बार ड्रग्स ली। (फाइल फोटो) वेबसाइट ‘दी सन डॉट को डॉट यूके’ के अनुसार डिजनी के ‘मिकी माउस क्लब’ से जुड़ने के बाद ही ब्रिटनी ने शराब का सेवन शुरू किया। अपने पहले एलबम ‘बेबी वन मोर टाइम’ की रिकॉर्डिग के लिए ब्रिटनी जब लॉस एंजलिस गईं, तब उसने पहली बार ड्रग्स ली। (फाइल फोटो)

ब्रिटनी स्पीयर्स की मां ने अपने संस्मरण ‘थ्रू द स्टॉर्म’ में कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे अपनी बेटी पर नियंत्रण में नहीं रख सकी और इसका परिणाम यह हुआ कि एक गंदे वीडियो के जरिए दसूरों ने ब्रिटनी को छोटी उम्र में ही भोग की वस्तु बना दिया। (फाइल फोटो) ब्रिटनी स्पीयर्स की मां ने अपने संस्मरण ‘थ्रू द स्टॉर्म’ में कहा कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वे अपनी बेटी पर नियंत्रण में नहीं रख सकी और इसका परिणाम यह हुआ कि एक गंदे वीडियो के जरिए दसूरों ने ब्रिटनी को छोटी उम्र में ही भोग की वस्तु बना दिया। (फाइल फोटो)

ब्रिटनी स्पीयर्स की मां लाइनी स्पीयर्स ने अपने संस्मरण में खुलासा किया कि 14 साल की उम्र में ही ब्रिटनी का कौमार्य भंग हो गया था। इतना ही नहीं 15 साल की उम्र में ब्रिटनी नशा करने लगी थी। (फाइल फोटो) ब्रिटनी स्पीयर्स की मां लाइनी स्पीयर्स ने अपने संस्मरण में खुलासा किया कि 14 साल की उम्र में ही ब्रिटनी का कौमार्य भंग हो गया था। इतना ही नहीं 15 साल की उम्र में ब्रिटनी नशा करने लगी थी। (फाइल फोटो)

आज ब्रिटिश पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स का 34वां जन्मदिन है। हमेशा अपने जबर्दस्त म्यूजिक एल्बम से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ब्रिटनी की जिंदगी शुरू से उथल पुथल वाली रही है। ब्रिटनी स्पीयर्स की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्य। (फाइल फोटो) आज ब्रिटिश पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स का 34वां जन्मदिन है। हमेशा अपने जबर्दस्त म्यूजिक एल्बम से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ब्रिटनी की जिंदगी शुरू से उथल पुथल वाली रही है। ब्रिटनी स्पीयर्स की जिंदगी से जुड़े कुछ तथ्य। (फाइल फोटो)

First Published on February 4, 2017 10:49 am