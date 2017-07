मशहूर अभिनेत्री का कथित निजी वीडियो वायरल, सफाई में कहा- ये मैं नहीं, मैं ऐसे नहीं करती

अमेरिकी एक्ट्रेस और सिंगर बेला थ्रोन ने कथित तौर पर वायरल हो एक वीडियो पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसे फर्जी करार दिया है। बेला थ्रोन का बयान ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया में एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में कहा जा है कि इसमें नजर आनी वाली महिला थ्रोन हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इसे महज ‘फेक न्यूज’ करार दिया है। दरअसल जो वीडिओ वायरल हो रहा है उसमें 19 वर्षीय एक महिला कार में कथित तौर पर हस्तमैथुन करती हुई नजर आ रही है। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कार में नजर आ रही महिला अमेरिकी एक्ट्रेस बेला थ्रोन हैं। बाद में विवाद बढ़ता देख एक्ट्रेस ने खुद गुरुवार (20 जुलाई, 2017) ट्वीट करते हुए लिखा, ‘हाहाहाहाहाहाहा रुको गाइज, आप सोचते हैं ये रियल है? हाहाहाहाहा मैं इस तरह हस्तमैथुन नहीं करती। कहां है वाइब्रेटर थू कहां है।’ वहीं एक अन्य ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा, ‘वीडियो का सबसे खराब हिस्सा तो यही है कि पिता की मौत के बाद भी उन्हें इसमें बहुत खुश दिखाया गया है। आप सही हैं। मुझे बिना पिता का बनाना बहुत मजाकिया है।’

बता दें कि वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला कथित तौर पर कार में हस्तमैथुन करती हुई नजर आ रही है। वीडियो में महिला कार की पिछली सीट पर बैठी हुई है। करीब 3:20 मिनट के इसी वीडियो में कार बीच सड़क पर खड़ी है। जबकि कार का एक दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक्ट्रेस ने इस वीडियो को 100 फीसदी फर्जी करार दिया है। वीडियो में एक अन्य महिला कार के बाहर खड़ी हुई नजर आ रही है। वीडियो यूट्यूब पर निक टीवी ने शेयर किया है। हालांकि चैनल ने भी इसे फर्जी करार दिया है।

Hahahahaha wait you guys think this is real? Hahahaha. I don’t even masterbate like that. Where’s the vibrator thooo