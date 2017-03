मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आंखे दान करने का लिया फैसला

मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा जो अपने शो द कपिल शर्मा शो के जरिए हर किसी को हंसाने का काम करते हैं उन्होंने अपनी आंखें दान करने का फैसला लिया है। हाल ही में अपने शो पर कपिल ने नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टीम को बुलाया था। टीम मेंबर्स के साथ हुई बातचीत के दौरान कपिल उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी आंखें दान करने का फैसला ले लिया है। इस बारे में बात करते हुए कपिल ने एक बयान जारी करते हुए कहा- हमें कई बार इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हमारी तरफ से उठाया गया एक छोटा सा कदम किसी को बहुत खुश कर सकता है। उनसे बात करने के बाद मुझे अहसास हुआ कि आंखे दान करने का फैसला मुझे काफी साल पहले ले लेना चाहिए था। इसलिए अब मैंने इस बात का फैसला ले लिया है कि मैं आंखें दान करुंगा। अगर मेरे जाने के बाद कोई मेरी आंखों से दुनिया देख सकता है तो यह मुझे लगता है कि यह मेरे लिए अच्छी बात है। कपिल शर्मा शो पर कल रात उन्होंने यह घोषणा की थी।

बता दें कि द कपिल शर्मा शो से लाखों को गुदगुदाने के बाद अब कपिल जल्द ही निर्देशक करण जौहर निर्देशित चैट शो कॉफी विद करण में नजर आएंगे। मालूम हो कि करण जौहर के शो का यह पांचवा सीजन है और अब यह अंत की ओर है। हालांकि इसकी खत्म होने से पहले जाने-माने कॉमेडियन कपिल शर्मा करण जौहर के मशहूर चैट शो में नजर आएंगे। करण के इस स्पेशल एपिसोड के टीजर ट्विटर पर पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

अब जहां दर्शक करण जौहर के इस शो का बेसब्री से इंतिजार कर रहे हैं वहीं एक खबर यह भी आई है कि शो पर कपिल से सेक्स से जुड़े टॉपिक्स पर बात करने से इंकार कर दिया। खबरों के मुताबिक बातों-बातों में जब करण उनके पसंदीदा सेगमेंट यानि गेस्ट की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने वाले हिस्से में पहुंचे तो कपिल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए।

द खबरी के मुताबिक- कुछ सामान्य सवाल पूछे जाने के बाद अचानक से करण ने कहा- अब ये बहुत हुआ चलिए सेक्स के बारे में बात करते हैं, और करण ने कपिल से कुछ शरारती सवाल पूछे।

First Published on March 6, 2017 8:52 am