मां का रोल नहीं करना चाहती थीं ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’ की सोनाक्षी यानी एरिका फर्नांडिस

पर्दे पर मां का किरदार निभाने के लिए हर कलाकार कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसा ही हाल कुछ सोनी के पॉपुलर टीवी शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी की सोनाक्षी यानी एरिका फर्नांडिस का भी था। 23 साल की एरिका जो इस शो में 6 साल की बेटी का किरदार निभा रही हैं उनका कहना है कि वह रोल को करने के लिए सहमत नहीं थीं।

एरिका ने कहा, मैं पर्दे पर इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती थी। तो लीप के बाद जब मुझे मां का रोल करने को कहा तो मैं सहमत नहीं थी और वो भी अपने पहले टीवी शो में। यह खबर मेरे लिए एक झटके की तरह आई थी। लेकिन फिर मैंने इसे ट्राय करने का सोचा। सच बताऊं तो मैं अब भी मां का रोल निभाने को राजी नहीं हूं। मैं अपने रोल में पूरी तरह फिट होने में टाइम ले रही हूं। वह उम्मीद करती हैं कि वह एक तरह के रोल से बंधेंगी नहीं और उन्हें अलग-अलग रोल करने का मौका मिलेगा।

अपने शो को मिल रहे रिस्पॉन्स पर उनका कहना है कि भगवान का शुक्र है कि उनके पहले शो ने दर्शकों के दिल को छुआ। इस शो में टीवी का पॉपुलर चेहरा चॉकलेटी बॉय शहीर शेख भी हैं।

एरिका ने कहा, साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद, मैं हमेशा छोटे पर्दे पर काम करना चाहती थी। लेकिन उन ऑफर्स को हां नहीं कह सकती थी जो मेरे पास आ रहे थे। सास-बहू ड्रामा काफी पुराना हो चुका है। मैं कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसी एक अलग कहानी का इंतजार कर रही थी। यह शो एक फ्रेश और मजेदार कहानी पेश कर रहा है।

First Published on March 7, 2017 11:37 am