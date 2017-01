कमल हासन, धनुष और सूर्या ने किया विवादित खेल जलीकट्टू का समर्थन

पोंगल का त्यौहार बस चार दिन दूर है और जलीकट्टू पर बैन को लेकर राज्य में विरोध बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद में अब कॉलीवुड के कई अभिनेता भी एक सुर में बोल रहे हैं। सब भी अभिनेताओं ने एकमत होते हुए जलीकट्टू खेल तमिल संस्कृति की पहचान है और देसी नस्ल के अस्तिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। पारंपरिक खेल जलीकट्टू की तमिल सिनेमा के लिए काफी अहम रहा है। इस खेल के जरिए अभिनेता की ताकत और साहस को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है।

जलीकट्टू खेल के समर्थन में एक्टर धुनष ट्विट करते हुए कहा कि जलीकट्टू तमिल संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है। वहीं एक्टर कमल हासन ने स्पेन में होने वाली बुल फाइटिंग के बिल्कुल अलग है। जलीकट्टू में बैलों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता बल्कि तमिलनाडु में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। इस खेल में बैलों को काबू किया जाता है उन्हें किसी तरह शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, न ही उनके सिंग तोड़े जाते और न अन्य कोई अंग।

अभिनेता सूर्या ने भी जलीकट्टू का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बैलों की प्रजाति में लगातार गिरावट आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि लुप्त होती प्रजाति को संरक्षति रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बैलों की कुछ प्रजातियां लुप्त हो रही है। बैल हमारी संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। कुछ नियम बनाए जा सकते हैं लेकिन खेल को खत्म नहीं किया जाना चाहिए ।

#Jallikattu is an integral element of the voice and identity of Tamilians. #ISupportJallikattu #WeNeedJallikattu #TamilCulture

— Dhanush (@dhanushkraja) January 10, 2017