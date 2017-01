गोल्डन ग्लोब आॅवर्ड के दौरान गोल्डन ड्रेस में चार चांद लगाती दिखाई दी प्रियंका चोपड़ा

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा 74वें गोल्डन ग्लोब आॅवर्ड में चार चांद लगाती दिखाई दी। इससे भी ज्यादा उनके लिए बिली बॉब थॉर्टन को अपने हाथों से अवॉर्ड दिया। 74वें गोल्डन ग्लोब आॅवर्ड में प्रियंका चोपड़ा ने यह अवॉर्ड जेडी मॉर्गन के साथ मिलकर दिया। 34 साल की प्रियंका ने अमेरिकन शो क्वांटिको के जरिए हॉलीवुड में डेब्यू किया था।

इसके बाद वह जल्द ही फिल्म बेवॉच में दिखाई देने वाली हैं। उनकी यह फिल्म अगली साल रिलीज होगी। 74वें गोल्डन ग्लोब आॅवर्ड का आयोजन केलोफोर्निया में किया गया। इस अवॉर्ड को जिम्मी फैलन ने होस्ट किया। जिम्मी फैलन ने कार्यक्रम की शुरूआत जोक्स के साथ की।74वें गोल्डन ग्लोब आॅवर्ड के लिए प्रियंका ने राल्फ लॉरेन के गोल्डन गाउन का चयन किया।

गोल्डन गाउन में प्रियंका बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रेड कारपेट वह अपनी खूबसूरत स्माइल के साथ फोटो खिंचावती हुई भी दिखी। प्रियंका इससे पहले आॅस्कर अवॉर्ड और एमी अवॉर्ड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकीं हैं। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दम पर सबका दिल जीतने के बाद अब प्रियंका हॉलीवूड में भी अपनी अदाकारी से मनोरंजन कर रही है। उनके अभिनय के चलते ही क्वांटिको के लिए पीपल्स चाव्इस अवॉर्ड के लिए नॉमीनेट भी किया गया था।

74वें गोल्डन ग्लोब आॅवर्ड में सबसे ज्यादा अवॉर्ड ला ला लैंड के हिस्से में आए। ला ला लैंड फिल्म को सात कैटगरी में नॉमीनेट किया गया था। जिन सात कैटगरी के लिए ला ला लैंड को नोमिनेट किया गया था यह फिल्म सभी सातों कैटगरी के अवॉर्ड जीतने में कामयाब रही। वही मून लाइट को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला।

वीडियो: दीपिका पादुकोण के हॉलीवुड डेब्यू पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा- “दीपिका को मिलेगी हॉलीवुड में पहचान”

First Published on January 9, 2017 10:59 am