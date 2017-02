प्रियंका चोपड़ा के अपियरेंस ने ड्वेन जॉनसन को किया इंप्रेस, देखें रेड कार्पेट की तस्वीरें

फाइनली सभी को जिसका इंतजार था वो पल आ ही गया। हमारी देसी गर्ल लप्रियंका चोपड़ा ने 2017 ऑस्कर के रेड कार्पेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एक्ट्रेस को राल्फ एंड रुसो के खूबसूरत डिजायन किए हुए व्हाइट गाउन में देखा गया। जिसके साथ उन्होंने डायमंड ईयरिंग्स और दोनों रहाथ में ब्रेसलेचट के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया हुआ था। पीसी इस साल फिल्म बेवॉच के साथ अपना हॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं जिसमें उनके साथ ड्वेन जॉनसन नजर आएंगे। ड्वेन को द रॉक नाम से भी जाना जाता है। एक्ट्रेस को रॉक के साथ रेड कार्पेट पर देखा गया। अपनी स्टनिंग अपियरेंस से पहले उन्होंने फैंस को सारी अपडेट्स दीं।

प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पुर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- क्वांटिको की शूटिंग से मिला ब्रेक #Oscars इसके साथ ही 89वें ऑस्कर सेरेमनी में उनकी ड्रेस की एक झलक भी मिल गई। केवल इतना ही नहीं उन्होंने रात को होने वाली पार्टी में पहने जानी वाली ड्रेस की फोटो शेयर की। उन्होंने फोटो शेयरप करते हुए कैप्शन लिखा- ऑस्कर की तैयारी twinning with @mubinarattonsey @patidubroff @lacyredway here we go

इससे पहले प्रियंका ने प्री-ऑस्कर पार्टी में हिस्सा लिया था और उसकी फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थीं। जिसे कैप्शन दिया था- Squad Goals #ManPower #GlamSquad @sirjohnofficial @castillo_13 @kevinmichaelericson #chanel always वहीं दूसरी फोटो को शेयर करते हुए लिखा था- Thank u @chanelofficial #charlesfinch प्रियंका के कुछ फैन क्लब को धन्यवाद जिनकी वजह से हमें दो ग्लोबल स्टार को एक साथ प्री ऑस्कर पार्टी में देखने को मिले। ये दोनों स्टार हैं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। जी हां आपने सही सुना। दोनों ने साथ में पार्टी की और दोनों को एक फ्रेम में देखा गया।

लगातार दूसरे साल प्रियंका ने दुनिया के प्रतिष्ठित अवचॉर्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पिछले साल उन्होंने ना केवल ऑस्कर के रेड कार्पेट पर अपनी अपियरेंस दी थी बल्कि एक्टर लीव श्रेबर के साथ प्रजेंट भी किया था। हालांकि इस साल प्रजेंटर की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है।

First Published on February 27, 2017 10:22 am