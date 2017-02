क्या सलमान खान ने बहन अर्पिता खान शर्मा के लिए खरीदा 25 करोड़ का घर

यह बात किसी से छुपी हुई नहीं हैं कि सलमान खान अपनी बहन अर्पिता से बेहद प्यार करते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने हर बंदिश को तोड़ते हुए फलकनुमा पैलेस में अर्पिता की शाही शादी करवाई थी। अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही कुछ करने का फैसला लिया है। मुंबई के रिएलिटी सूत्रों के अनुसार भाईजान ने अर्पिता और आयुष शर्मा के फ्लैट खरीदने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। बांद्रा में बना यह फ्लैट मुंबई के सबसे ज्यादा महंगे इलाकों में से एक है। यह डुपलेक्स 4000 हजार स्कवायर फीट कार्पेट एरिया में बना है। जिसकी वजह से इसके एक फ्लैट की कीमत 25 करोड़ रुपए है।

ब्रांदा में बेस्ड रिएलिटी फर्म के सिद्धांत गुप्ता ने कहा- अर्पिता ने जो फ्लैट खरीदा है उसकी कीमत 55000 स्कवायर फीट के हिसाब से है। और डुप्लेक्स पेंट हाउस के कार्पेट एरिया की कीमत 4000 स्कवायर फीट है। पेंट हाउस को बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। जहां इस मामले पर अर्पिता ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है वहीं सूत्रों का मानना है कि सलमान का इससे कुछ बहुत बड़ा लेना-देना है। एक दूसरे दोस्त ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि यह फ्लैट अर्पिता और उसके पति आयुष ने खरीदा है। सलमान भाई ने इसे नहीं खरीदा है। सुल्तान को अपनी बहन के लिए कुछ बड़ा करने के लिए जाना जाता है। पिछले साल उन्होंने अपनी छोटी बहन के बेटे आहिल को अस्पताल से घर आते ही बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट में दी थी।

बता दें कि सलमान खान को 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर की अदालत ने बरी किया जा चुका है। अब बॉलीवुड के सुल्तान को जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट ने सलमान से उनका नाम पूछने के बाद कहा-आप बरी किए जाते हैं। कोर्ट ने सलमान खान को बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत बरी किया है। इससे पहले सलमान के वकील ने भी दावा किया था कि वह बरी हो गए हैं।

सलमान के फैसले वाले दिन उनकी बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थी। जहां एक बहन कोर्ट में मौजूद थी तो वहीं दूसरी बहन घर पर अपने भाई के दुआएं कर रही थी। सलमान के हक में फैसला आने के बाद अर्पिता की खुशी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिली।

First Published on February 8, 2017 10:19 am