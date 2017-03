क्या रेखा अपनी मांग में लगाती हैं संजय दत्त के नाम का सिंदूर? पढ़े क्या है कहानी

रविवार से ही कई जगहों पर यह खबर चल रही है कि बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी यानी रेखा अपनी मांग में संजय दत्त के नाम का सिंदूर लगाती हैं। वो दिल से संजय को अपना पति मानती हैं। वैसे यह बात बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करती रहती है कि आखिर रेखा की मांग में सिंदूर किसके नाम का है। ऐसे में यह खबर आना किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। इस खबर की पुष्टि के लिए बहुत से लोगों ने यासीर उस्मान की किताब रेखा- द अनटोल्ड स्टोरी को इसका स्रोत बताया।

हालांकि उस्नाम ने एक लीडिंग से हुई बातचीत में इस खबर को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा- यह गलत है। ऐसा कुछ भी मेरी किताब में नहीं लिखा है। लोगों ने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। उन्होंने किताब में लिखी घटना के बारे में बताया- रेखा और संजय ने साथ में 1984 में आई फिल्म जमीन आसमान में काम किया था। उसी समय दोनों के प्यार की अफवाहें उड़ने लगी थीं। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा कि दोनों ने शादी कर ली है। यह अफवाहें इतनी मजबूत हो गई थी कि संजय को एक मैग्जीन में इस अफवाह को खारिज करना पड़ा था। यह आधिकारिक तौर पर किया गया इंकार था।

उस्मान ने कहा- दोनों की कोई शादी नहीं हुई थी। यह बड़ी इसलिए बनी क्योंकि दत्त ने आधिकारिक तौर पर इसे खारिज किया था। उस्मान की किताब में लिखा है कि उस दौरान बहुत से लोगों का नाम एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। जिनमें शैलेंद्र सिंह, कमल हासन, प्रोड्यूसर राजीव कुमार और यहां तक कि संजय दत्त भी शामिल थे। एक दिन संजय के साथ उनकी शादी की खबर सामने आई। यह एक बेकार अफवाह थी और यह इसलिए सामने आई क्योंकि वो उन्हें एक कठिन परिस्थिती से निकलने में मदद कर रही थीं। उनकी फिल्म जमीन आसमान से इन अफवाहों को बल मिला। संजय को सामने आकर आधिकारिक तौर पर इस खबर का खंडन करना पड़ा था।

फिहलाह फिल्म निर्माता राजकुमार हीरानी संजय दत्त के जीवन पर बायोपिक बना रहे हैं। जिसमे लीड एक्टर की भूमिका में रणबीर कपूर हैं। वहीं सुनील दत्त के किरदार में परेश रावल, नरगिस के रोल में मनीषा कोईराल नजर आएंगी। वहीं संजय की पत्नी मान्यता का किरदार दीया मिर्जा निभाती हुई दिखेंगी।

First Published on March 6, 2017 10:12 am