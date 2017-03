क्या सरोगेसी के जरिए ट्विन्स के पिता बन गए हैं करण जौहर?

बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशक करण जौहर दो ट्विन्स के गौरान्वित पिता बन गए हैं। उनके ये बच्चे सरोगेसी के जरिए हुए हैं। जिसमें एक बेटा और एक बेटी हैं। दोनों का जन्म एक महीने पहले हुआ है। इस बात को जौहर ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। हालांकि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने बच्चों के जन्म की पुष्टि की है। बीएमसी के एग्जिक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पद्मजा केसकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि जन्म प्रमाण का काम शुक्रवार को हुआ है। बच्चों का जन्म अंधेरी (वेस्ट) के मसरानी अस्पताल में हुआ। बीएमसी के अनुसार अभी बच्चों का कोई नाम नहीं रखा गया है। रिपोर्ट में मां की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि रजिस्ट्रेशन में पिता का नाम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का है।

रिपोर्ट के अनुसार अभी बच्चों के बर्थ नेम बेबी गर्ल और बेबी ब्वॉय हैं। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने सरोगेसी का रास्ता अपनाते हुए अपने परिवार में नए मेहमान का स्वागत किया है। इसका सबसे हाई प्रोफाइल मामला शाहरुख खान का है। उनके छोटे बेटे अबराम का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ है। एक्टर तुषार कपूर ने भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सरोगेसी के जरिए जून 2016 में बेटे लक्ष्य को जन्म दिया था।

जौहर की पिता बनने की ख्वाहिश हाल ही में उनकी ऑटोबायोग्राफी में नजर आई थी। एन अनसुटेबल ब्वॉय में उन्होंने कहा था- मुझे नहीं पता कि मैं इसके लिए क्या करुंगा लेकिन मुझे लगता हैं कि मैं एक पैरेंट बनना चाहता हूं। मुझे नहीं पता यह कैसे होगा लेकिन मुझे इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा प्यार बचा हुआ है और मैं उसे देना चाहता हूं और इसे आगे देने के बारे में विचार कर रहा हूं।

बता दें कि करण जौहर ने अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर घोषणा कर दी है। करण जौहर की अगली फिल्म का नाम ड्राइव होगा और लीड रोल में जैकलीन फर्नांडिस और सुशांत सिंह राजपूत होंगे। बता दें ​कि करण इस फिल्म के प्रोड्यूसर होंगे और तरुण मनसुखानी इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। करण ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए अपने इस नए प्रोजेक्ट के बारें में बताया। इस तस्वीर में सुशांत और जैकलीन पीछे हाथ में क्लैपर बोर्ड पकड़े हुए नजर आ रहे हैं।

कॉफी विद करण: इम्तियाज अली, जोया अख्तर, कबीर खान ने बताया कौन सा खान सेट पर लेट आता है

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 5, 2017 8:38 am