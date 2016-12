16 सालों से गरीबों को ‘मुफ्त’ में पेसमेकर बांट रहा है मेरठ का यह डॉक्टर

महंगाई के दौर में चिकित्सा सुविधाएं जहां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं, वहीं मेरठ का एक चिकित्सक गरीबों को पिछले 16 साल से पेसमेकर की चिकित्सा मुफ्त प्रदान कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नामी हृदयरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजीव अग्रवाल अगले साल फरवरी में अपने इस चैरिटेबिल मिशन को फिर लागू करेंगे। वे शिविर लगा कर दिल के गरीब रोगियों को मुफ्त में महंगे पेसमेकर लगाएंगे। अतीत में डाक्टर अग्रवाल अब तक 270 मरीजों को इस मुफ्त सुविधा से नई जिंदगी दे चुके हैं।

पेसमेकर एक ऐसा छोटा यंत्र है जो अनियमित धड़कन वाले दिल के रोगियों की धड़कन को नियंत्रित रखता है। आमतौर पर एक मरीज का पेसमेकर लगवाने का खर्च डेढ़ लाख रुपए के आसपास बैठता है। लेकिन राजीव अग्रवाल अपने जसवंत राय स्पेशियल्टी अस्पताल में पिछले डेढ़ दशक से हर साल शिविर लगा कर गरीब मरीजों को यह उपचार मुफ्त में दे रहे हैं।

इसमें अमेरिका की कंपनी पेस इंटरनेशनल उन्हें सहयोग देती है। पेस इंटरनेशनल के डाक्टर सलिल मिड्ढा और राकेश मौर्य शिविर में खुद भी शिरकत करते हैं। डाक्टर अग्रवाल के मुताबिक शिविर के लिए गरीब रोगियों का पंजीकरण वे पहले ही कर लेते हैं। पेसमेकर एक बार फिट हो जाने के बाद महज इसकी बैटरी को ही बदलने की जरूरत पड़ती है जिसकी प्रक्रिया बेहद सरल है। पेसमेकर लगाने की सर्जरी से लेकर अस्पताल में रहने, दवा और भोजन का बंदोबस्त भी अग्रवाल मुफ्त कराते हैं। इस मिशन में शहर की कुछ सामाजिक संस्थाएं भी उन्हें मदद करती रही हैं। शिविर के अलावा भी जरूरतमंद मरीजों को यह सुविधा पूरे साल दी जाती है। मसलन, पिछले महीने ही परमहंस योगानंद पब्लिक ट्रस्ट की बुजुर्ग सेविका को मुफ्त पेसमेकर लगाया गया था।

First Published on December 30, 2016 1:43 am