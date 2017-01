संजय दत्त की बायोपिक में रनबीर कपूर के साथ नजर आ सकती हैं यह मशहूर एक्ट्रेस

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने राजकुमार हिरानी के साथ दिग्गज अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक पर काम करना शुरू कर दिया है। फिल्म की शूटिंग कल शुरू हो गई है। फिल्म में एक्ट्रेस के नाम को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, और अब अनाधिकारिक रूप से फिल्म में एक्ट्रेस के नाम का खुलासा भी हो गया है। फिल्म की शूटिंग से पहले एक केक कटिंग सेरेमनी हुई जिसमें दिया मिर्ज़ा भी नजर आईं। शूटिंग के पहले दिन वो रणबीर, हिरानी, अभिजीत जोशी और विक्की कौशल के साथ सेट्स पर केक काटते हुई दिखाई दीं। दिया मिर्जा ने अपने ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- The happiest place in the world is on a @RajkumarHirani film set 🙂 #SanjayDuttBiopic #RanbirKapoor #AbhijatJoshi #RajkumarHirani #VickyKaushal”

गौरतलब है कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्मकार राजकुमार हिरानी ने बताया कि अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक का पहला शॉट ले लिया गया है। वहीं फिल्म की टीम काफी उत्साहित है। हिरानी ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, “संजय दत्त की फिल्म का पहला शॉट लिया गया। मजाकिया दृश्य। फिल्म की टीम के बीच उत्साह।” वह ‘पीके’, ‘2 इडियट्स’ और ‘मुन्ना भाई एम.बी.बी. एस’ जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। आगामी बायोपिक में संजय की भूमिका में अभिनेता रनबीर कपूर दिखाई देंगे। हाल ही में उनकी ‘ऐ दिल है मुश्किल’ रिलीज हुई थी। इसका निर्देशन करण जौहर ने किया था। बायोपिक में कथित तौर पर विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर भी नजर आएंगे।

गौरतलब है कि एक्टर रनबीर कपूर के हिस्से में लंबे वक्त बाद कोई ऐसी फिल्म आई है जो शायद उनका नाम इतिहास में दर्ज करा देगी। वह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त की बायोपिक में काम करने जा रहे हैं। राजकुमार हिरानी निर्देशित इस फिल्म के लिए उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। हालांकि क्योंकि संजय फिजिकली काफी लंबी-चौड़ी कद-काठी के हैं और उनकी तुलना में रनबीर बिलकुल ही अलग हैं तो उन्हें कास्ट किए जाने को लेकर कुछ लोगों ने सवाल जरूर उठाए थे। खबरों के मुताबिक रनबीर को इस रोल के लिए फाइनल करने से पहले उनके कई स्क्रीन टेस्ट किए गए। जो नतीजे आए हैं उनसे मेकर्स काफी हद तक संतुष्ट हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 15, 2017 1:05 pm