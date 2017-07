टाइगर श्रॉफ और उनके पैरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं दिशा पाटनी!

टाइगर श्रॉफ की मुन्ना माइकल को बॉक्स ऑफिस पर एक धीमी शुरुआत मिली है। लेकिन उन्हें अपनी कथित गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी से फिल्म के लिए काफी तारीफें मिली हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म देखने के बाद उन्हें स्टार करार दिया है। एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी स्टार टाइगर के घर दोपहर 2 बजे गईं और देर शाम को वहां से निकलीं। यह जानकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि जब 27 साल की एक्ट्रेस टाइगर के घर गई थीं उस समय जैकी और आएशा श्रॉफ घर पर मौजूद थे।

टाइगर और दिशा हमेशा अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप रहते हैं। दोनों ने हमेशा एक दूसरे को अपना अच्छा दोस्त ही बताया है। हालांकि दोनों की रीयल लाइफ केमिस्ट्री कई मौकों पर देखने को मिल जाती है। जहां एक तरफ मुन्ना माइकल में अपने जबर्दस्त डांस के लिए टाइगर को सराहना मिल रही हैं। वहीं दिशा को पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में बेस्ट फीमेल डेब्यू का आईफा अवॉर्ड मिला है। इसके अलावा दोनों की जोड़ी बागी 2 में साथ देखने को मिलेगी। यह 2015 में आई बागी का सीक्वल होगी। मुन्ना माइकल के प्रमोशनल इवेंट पर टाइगर ने दिशा के साथ काम करने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे। दोनों पहले एक म्यूजिक वीडियो में साथ दिख चुके हैं।

जब बागी 2 की घोषणा हुई थी तो टाइगर ने कहा था कि दिशा के साथ स्क्रीन शेयर करना उनके लिए नैचुरल है। वहीं एक्ट्रेस ने कहा- हां हम अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल रहते हैं। यह काम की तरह नहीं बल्कि कुछ नया करने जैसा होता है और हम दोनों ही काफी प्रतिस्पर्धी हैं। हम हमेशा अपना बोस्ट करने और एक टीम बनने की पूरी कोशिश करते हैं।

दिशा को आखिरी बार कुंग फू योगा में देखा गया था। जैकी चैन के साथ काम करने पर दिशा ने कहा- वह बहुत अमेजिंग था। यह किसी सपने के सच होने जैसा था। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं और उनके साथ काम करने का बाद मैं बहुत बड़ी फैन हो गई हूं। वो एक बेहद अमेजिंद शख्स हैं और जिस तरह की मेहनत वो किसी फिल्म के लिए करते हैं वो अविश्वसनीय है। इस उम्र में भी वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं।

First Published on July 23, 2017 10:20 am