फाइनल हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 की एक्ट्रेस, सैफ अली खान की बेटी सारा नहीं बल्कि दिशा पटानी बनेंगी टाइगर श्रॉफ की हीरोइन

स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 के लिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि इस फिल्म से सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान डेब्यू करने वाली हैं। लेकिन अब इन तमाम अफवाहों पर ब्रेक लग गई हैं। जी हां, दरअसल इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस फाइनल हो चुकी है और यह सारा अली खान नहीं बल्की कोई और ही हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जहां आलिया भट्ट को लॉन्च किया गया था। वहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 में दिशा पटानी को मौका दिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल में शुरू होगी।

खबर है कि दिशा ने इस फिल्म के लिए इसलिए हां कहा है क्योंकि टाइगर चाहते थे कि वह यह फिल्म करें। बता दें कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ अहम भूमिका में हैं। इन दोनों के अफेयर की खबरें भी चलती रहती हैं। ऐसे में दोनों को पर्दे पर देखना एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। करण जौहर को भी दिशा को इस फिल्म में मौका देने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी काफी कमाल लगती है। इससे पहले दिशा पटानी एम.एस.धोनी-द अनटोल्ड स्टोरी और लोफर जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दोनों ही फिल्मों में दिशा की काफी तारीफ हुई थी। हाल ही में वह इंडो-चायनीज फिल्म कुंग-फू चाइना में भी नजर आई थीं।

बता दें कि करण जौहर की फिल्म के साथ डेब्यू करने पर सारा अली खान के पिता सैफ अली खान और करीना कपूर के विचार अलग-अलग थे। एक तरफ जहां सैफ नहीं चाहते थे कि सारा करण के साथ करियर की शुरुआत करें तो वहीं करीना चाहती थीं कि सारा का करियर करण जौहर की फिल्म के साथ शुरू हो।

वैसे अब दोनों में जो भी बात रही हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में तो हीरोइन बदल ही गई है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि सारा एक अच्छी फिल्म चुनकर बॉलीवुड में शानदार एंट्री करें।

First Published on February 18, 2017 10:07 am