रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जग्गा जासूस के कुछ सीन रीशूट करना चाहते हैं डायरेक्टर, क्या बनेगी बात

रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्म जग्गा जासूस रिलीज होने से पहले ही काफी सुर्खियां बटोर रही है। ऐसा लगता है कि इसपर जल्द ही विराम लगने वाला नहीं है। उनकी फिल्म कई बार डिले हो चुकी है। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद उन्हें शूटिंग रोकनी पड़ी। अब चीजें और अटपटी हो गई हैं और लगता है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करना किसी टास्क से कम नहीं है। खैर सबकुछ पूरा हुआ और फिल्म का ट्रेलर भी बन गया। अब अब जहां फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा निर्माता करने वाले हैं वहीं ऐसा लगता नहीं है कि जग्गा जासूस के लिए सबकुछ आसान होगा।

हाल ही में रिपोर्ट आई है कि फिल्म को एक बार फिर से आगे किया जा सकता है और इसकी वजह डायरेक्टर कुछ सींस को दोबारा शूट करना चाहते हैं। अनुराग बसु फाइनल कट से खुश नहीं हैं और वो कुछ सीन दोबारा शूट करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर बसु ने स्टार्स से कहा है कि वो उन्हें पांच दिन दें ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार शूट कर सकें।अब यह बेशक किसी मुसीबत से कम नहीं हैं। पहला क्योंकि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और दूसरा दोनों फिल्म के प्रमोशन के लिए फिर से रीयूनाइट नहीं होना चाहते। इसलिए दोनों को शूटिंग के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल है। वहीं दोनों ही स्टार्स ने अपनी डेट्स दूसरी फिल्मों को दे दी है। दोनों के पास इस समय काफी फिल्में हैं जिसके लिए वो डेट्स पहले ही दे चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।

बता दें कि रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस के ट्रेलर को देखकर सभी हैरान थे। हैरानी की वजह ये थी कि इस ट्रेलर पूरे ट्रेलर में म्यूजिक ज्यादा था और डायलॉग बस एक। पहले जहां लोग इस ट्रेलर को देखकर कन्फ्यूज थे कि कहीं ये भी बर्फी की तरह तो नहीं। वहीं अब फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने इससे जुड़ा एक और खुलासा कर दिया है। प्रीतम की मानें तो इस फिल्म में उनके 29 गाने हैं। प्रीतम इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और बेसब्री से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं।

हाल ही में एक अंग्रेजी वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने फिल्म से जुड़ी इस बात का खुलासा किया। प्रीतम ने बताया कि अनुराग बसु की इस फिल्म 29 गाने हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इस पूरी फिल्म में रणबीर आपको कुछ शब्द, बाते दोहराते दिखेंगे और केवल गाते वक्त ही वह एक फ्लो में बोलते दिखेंगे।

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें

ब्रेकअप के बाद पहली बार साथ दिखेंगे रणबीर-कटरीना; ‘बर्फी’ वाला फील दे रहा ‘जग्गा जासूस’ का ट्रेलर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 20, 2017 11:10 am