ऋतिक रोशन और यामी गौतम की काबिल में हुई थी बड़ी गलती, लेकिन इस पर नहीं गया किसी का ध्यान

ऋतिक रोशन और यामी गौतम की फिल्म काबिल दोनों ही स्टार्स के लिए काफी अच्छी साबित हुई। एक तरफ जहां दोनों की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई। वहीं दूसरी तरफ फिल्म ने बॉक्स ऑफस पर भी अच्छी कलेक्शन की। फिल्म रिलीज हुए करीब एक महीना हो चुके हैं। कई लोग इस फिल्म को देख चुके हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी गलती थी जिसपर शायद किसी की ध्यान नहीं गया। डायरेक्टर संजय गुप्ता की इस चूक का जिक्र अन्नू कपूर ने अपने शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में किया।

इस शो में अन्नू कपूर ने बताया, फिल्म में ऋतिक रोशन एक ब्लाइंड शख्स के किरदार में थे। वो पढ़ने के लिए ब्रेल का इस्तेमाल करते थे (ब्रेल यानि शब्दों को कागज पर उभार कर लिखने की टेक्नीक)। लेकिन फिल्म में उनके पास एक स्मार्ट फोन दिखाया गया है। ऋतिक की शादी यामी से होती है। वह भी ब्लाइंड हैं। शादी के बाद जब वह अपने पड़ोसियों के साथ होते हैं और सेल्फी के लिए ऋतिक अपना फो किसी साथी को देते हैं तो ऋतिक और यामी दोनों सेल्फी कैमरा की तरफ देखकर पोज करते हैं। यह एक छोटी सी बात है डायरेक्टर संजय गुप्ता यहां चूक गए। ऋतिक एक बेहतरीन एक्टर हैं। वह अपने किरदार के लिए बखूबी मेहनत करते हैं। ऐसे में बतौर एक्टर उनकी और यामी की जिम्मेदारी थी कि वह भी इस छोटी से बात का ध्यान रखें।

काबिल एक अंधे कपल की कहानी है। एक कपल जो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता है लेकिन कुछ अराजक तत्व उसके साथ नाइंसाफी करते हैं। रोहन का किरदार निभा रहे ऋतिक अपनी प्रेमिका यानि एक्ट्रेस यामी गौतम की हत्या का बदला लेता है। किस तरह से वह खुद को इस मिशन के लिए तैयार करते है और अपने दुश्मनों से यामी की मौत का बदला लेते हैं यही फिल्म की कहानी है।

काबिल फिल्म में ऋतिक रोशन ने हीरो वाले सभी काम करते हुए किरदार पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने जिस तरह ये सीन डायरेक्ट किए हैं। देखने से बिल्कुल भी अविश्वसनीय नहीं लगते। मतलब कि जब आप इन्हें पर्दे पर देखेंगे आपको कुछ भी नकली नहीं लगेगा। फिल्म में ऋतिक यानि रोहन एक डबिंग आर्टिस्ट हैं।

काबिल का फर्स्ट लुक काबिल का फर्स्ट लुक

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें-

ऋतिक रोशन और यामी गौतम की ‘काबिल’ का ट्रेलर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 24, 2017 11:24 am