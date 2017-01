सरवन के निर्देशक अपनी अगली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को करना चाहते हैं कास्ट

प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी फिल्म सरवन के निर्देशक करण गिलानी की इच्छा है कि वो क्वांटिको स्टार को अपने अगले प्रोजेक्ट में कास्ट करें। गिलानी ने एक बयान में कहा- मैं एक हिंदी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैं प्रियंका चोपड़ा के ऑफिस हिंदी स्क्रिप्ट लेकर गया जिसे मैं उनके साथ बनाना चाहता था। उनकी टीम को स्क्रिप्ट पसंद आई। वो उस समय वहां मौजूद नहीं थीं और क्वांटिकों की शूटिंग में बिजी थीं। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से डेढ़ साल तक उनसे कोई बात नहीं हो पाई। इसी वजह से उनकी टीम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं इंतजार कर सकता हूं। लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि डेढ़ साल तक क्या करुं। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसके अलावा क्या कर रहा हूं। हमारी बातचीत के दौरान यह पंजाबी फिल्म आई।

टीम ने तुंरत प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा को बुलाया। जब मैंने उन्हें फिल्म का कॉन्सेप्ट बताया तो उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म को करेंगे। इसके बाद पीसी जब भारत आईं तो उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और वो उन्हें पसंद आई। वो फिल्म की पूरी प्रक्रिया के दौरान शामिल थीं। गिलानी ने कहा कि वो प्रियंका को एक फिल्म में डायरेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा- चोपड़ा ने ना केवल मुझे मेरा कैनवास पेंट करने की आजादी दी बल्कि हर माध्यम के जरिए दिशा भी दी। मैंने उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए काम किया है। अब मेरी इच्छा उन्हें एक फिल्म में डायरेक्ट करने की है।

सरवन के जरिए मधु चोपड़ा अपने बैनर पर्पल पेबब्ल पिक्चर्स के जरिए फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में उतर रही हैं। इस फिल्म में अमरिंदर गिल, सिमी चहल, रंजीत बावा, सरदार सोही और बिन्नू ढिल्लों अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म इस शुक्रवार रिलीज होगी। बता दें कि सरवन में प्रियंका के दिवंगत पिता डा. अशोक चोपड़ा के गाए गुरू गोबिंद सिंह के शबद भी शामिल किए जाएंगे।

मालूम हो कि जून 2010 में प्रियंका के पिता का निधन हो गया था। अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको-2 और उनकी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की शूटिंग खत्म करके भारत लौटीं प्रियंका इन दिनों अपने प्रोडक्शन वेंचर के प्रमोशन में जुटी हुई हैं।

First Published on January 11, 2017 10:49 am