दिलजीत दोसांझ ने कहा- डेब्यू अवॉर्ड पर हर्षवर्धन कपूर के विरोध से नहीं हूं दुखी

इस साल हुए फिल्मफेयर अवॉर्ड में डेब्यू अवॉर्ड दिलजीत दोसांझ को उड़ता पंजाब के लिए दिया गया था। इससे मिर्जिया के जरिए डेब्यू करने वाले अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर काफी नाराज हो गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि यह अवॉर्ड नए लोगों को मिलना चाहिए। इसपर पंजाबी एक्टर ने कहा है कि वो कपूर की टिप्पणी से हर्ट नहीं हुए हैं। हाल ही में 26 साल के एक्टर को भी सेम श्रेणी में नॉमिनेट किया गया था लेकिन अवॉर्ड दिलजीत को मिल गया। हर्षवर्धन कपूर का कहना था कि दिलजीत ने पहले भी कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो कई क्षेत्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुके हैं। इसी वजह से उन्हें डेब्यू अवॉर्ड के लिए कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए।

दिलजीत ने कहा- मैं हर्ट नहीं हुआ। मैं दुखी हूं। मुझे यह सम्मान देने के लिए मैं फिल्मफेयर का धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे डिजर्व करता था। यह बहुत बड़ा अवॉर्ड है और मुझे लगता है कि उन्हें मुझमे कुछ दिखा होगा। इसी वजह से मुझे सम्मानित किया गया है।

दिलजीत ने कहा- मेरे लिए मेरे फैंस का प्यार बहुत मायने रखता है और यही सबसे बड़ा अवॉर्ड है। मुझे हर्षवर्धन कपूर पसंद हैं। मैं उनके सुपरस्टार पिता अनिल कपूर को भी पसंद करता हूं। पंजाबी स्टार को उड़ता पंजाब के लिए सम्मान दिया गया था। इसपर हर्षवर्धन ने कहा था कि बॉलीवुड में आने से पहले जो कई क्षेत्रीय प्रोजेक्ट में काम कर चुका है ऐसे शख्स को अवॉर्ड नहीं दिया जाना चाहिए था।

बता दें कि हर्षवर्धन ने कहा था- मैंने फिल्मफेयर को छोड़कर हर अवॉर्ड जीता है। आपको नहीं पता कैसा लगता है। कुछ अवॉर्ड जूरी और वो डिसाइड करते हैं। कुछ में वोटिंग होती है। इसी वजह से मुझे नहीं पता कि इस साल उन्होंने कैसे इसका निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि डेब्यू अवॉर्ड उन लोगों को मिलना चाहिए जो सही मायनों में नए हैं। मैंने बहुत कम काम किया है। दूसरी तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि मैंने 100 इंग्लिश फिल्मों में काम किया है और अब मैं एक हिंदी फिल्म कर रहा हूं को मैं डेब्यू वाला हुआ। अगर लियोनार्डो डी कैपरियो ऑस्कर जीतने के बाद भारत में बॉलीवुड फिल्म में काम करें और उन्हें डेब्यू अवॉर्ड मिले तो यह ऐसी चीज है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं।

First Published on January 26, 2017 9:21 am