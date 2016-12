क्या आलिया भट्ट की अनुपस्थिति से सोनम कपूर को हुआ फायदा?

पिछली रात को मुंबई में हुए स्टारडस्ट अवॉर्ड में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटिज देखने को मिले। शाम की हाइलाइट रहीं सोनम कपूर। जिन्हें नीरजा में अपनी परफॉर्मेंस के लिए एडिटर च्वॉइस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस मामले पर एक खबर आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। इंडस्ट्री के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि अवॉर्ड के लिए एडिटर्स की पहली पसंद आलिया भट्ट थी। एक्ट्रेस ने डियर जिंदगी और उड़ता पंजाब में बेहतरीन एक्टिंग की है। इस मामले में कोई भी सवाल नहीं कर सकता। एक एक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल और बारीकी को साबित किया है। हालांकि आलिया ने आखिरी समय में अवॉर्ड में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। इसी वजह से ऑर्गेनाइजिंग टीम ने सोनम कपूर को अवॉर्ड देने का निर्णय लिया। यह अच्छा फैसला था क्योंकि नीरजा में सोनम की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है। यह उनके करियर और साल की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आलिया की अनुपस्थिति से यह अवॉर्ड सोनम को जीतने का मौका मिल गया।

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने अपने जिंदगी के कड़वे अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि जब वे छोटी थीं तो उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। सोनम ने बताया कि जब वे 13-14 साल की थीं, तो सिनेमा हॉल में एक युवक ने उन्हें पीछे से दबोच लिया था। सोनम का कहना है कि वे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई थी। तब एक युवक ने पीछे से उन्हें पकड़कर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था। सोनम कपूर ने यह खुलासा न्यूज18 को दिए इंटरव्यू में किया है।

सोनम ने बताया, ‘मैं अपने दोस्तों के साथ रवीना टंडन और अक्षय कुमार की मूवी देखने गई थीं। हम लोग एक साथ बैठे थे। उसके बाद हम लोग समोसे या स्नैक्स लेने के लिए थिएटर से एक साथ निकले थे। सारी दोस्त एक के पीछे एक थीं। मेरी हाइट सबसे ज्यादा थी तो मैं सबसे पीछे थी। तभी एक युवक आया और उसने मेरे ब्रेस्ट को पकड़ लिया। मैं सोच नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैं कांपने लगी। मैंने वहीं रोना शुरू कर दिया। हालांकि, मैंने इसके बारे में कोई बातचीत नहीं की और मूवी पूरी की।

बचपन में यौन शोषण का शिकार हुई थी सोनम कपूर; कहा- “वह वक्त बेहद तकलीफदेह था”

First Published on December 21, 2016 11:49 am