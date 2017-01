अपने झूठे पैरेंट्स के खिलाफ मदुरई हाईकोर्ट में केस करेंगे धनुष, कहा- ये ब्लैकमेल है

एक्टर धनुष ने मदुरई हाईकोर्ट में खुद को अपना जैविक बेटा बताने वाले दंपत्ति के खिलाफ याचिका दायर की है। एक्टर ने इसे पूरी तरह से ब्लैकमेल करने वाला केस करार दिया है। अपनी याचिका में धनुष ने कहा वो एक मशहूर एक्टर हैं जिसका जन्म कृष्णामूर्ति अब कस्तूरी राजा और विजयलक्ष्मी के घर वेंकटेश प्रभु के तौर पर हुआ था। 2003 में फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर धनुष के राजा रख लिया। उनका जन्म चेन्नई के इगमोरे में गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 28 जुलाई 1983 को हुआ था।

एक्टर ने कहा कि याचिकाकर्ता आर कथिरेसन और उनकी पत्नी के मीनाक्षी ने किसी तरह का सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह बात साबित हो कि उनका जन्म मदुरई के गवर्नमेंट राजाजी हॉस्पिटल में 7 नवंबर 1985 में हुआ था। उन्होंने व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से मामले में जारी कार्यवाही स्थगित करने की मांग की है। धनुष का कहना है कि मजिस्ट्रेट ने बिना किसी सबूत के केवल बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर उन्हें सम्मन भेज दिया। इस आधार पर एक्टर ने कोर्ट से व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट मांगी है साथ ही केस को खत्म करने की मांग की है।

बता दें कि एक्टर को मेलूर के ज्यूडिशियल कोर्ट से समन मिला था। जिसमें मदुरई के एक जोड़े ने याचिका दाखिल की है और उनका कहना है कि वो उनके जैविक पुत्र हैं। 60 साल के काथीरेसन और उनकी 55 साल की पत्नी मीनाक्षी ने यह दावा किया है। उनका कहना है कि धनुष ने उन्हें किसी तरह का भरण-पोषण भत्ता देने से मना कर दिया है। जोड़े का कहना है कि हमने उसका नाम कलाईसेल्वन रखा था और मेलूर के एक स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। जब उसने दसवीं पास कर ली तो हमने शिवगंगा जिले के स्कूल में उसका 11वीं में दाखिला करवा दिया।

कपल का कहना है कि एक्टर ने सिनेमा इंडस्ट्री में जाने से पहले अपना नाम बदल लिया। उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपना नाम धनुष के राजा रख लिया़ और सिनेमा जगत में चला गया। मलमपट्टी में रहने वाले इस जोड़े ने सबूत के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र और एक्टर के बचपन की कुछ फोटोज दिखाई हैं।

First Published on January 27, 2017 9:50 am