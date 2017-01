गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड: देव पटेल चूके, आरॅन टेलर ने जीता बेस्ट को-एक्टर का अवॉर्ड, ये रहे विजेता

भारतीय मूल के ब्रिटिश एक्टर देव पटेल ‘गोल्डन ग्लोब अवार्ड’ में बेस्ट को-एक्टर के अवॉर्ड से चूक गए। देव को फिल्म ‘लायन’ में अपनी भूमिका के लिए नॉमिनेट किया गया था। ‘नोकटर्नल एनिम्ल्स’ के एक्टर आरॅन टेलर जॉनसन ने इस कैटेगरी में अवॉर्ड हासिल करके सभी को चौंका कर रख दिया है। इस कैटेगरी में ‘मूनलाइट’ के महेरशला अली, ‘हेल ऑर हाई वॉटर’ के जे ब्रिजेस और ‘फ्लोरेंस फोस्टर जेकिंस’ के सिमोन हेल्बर्ग को भी नॉमिनेट किया गया था।

‘स्लमडॉग मिलिनेयर’ के एक्टर देव पटेल को फिल्म ‘लायन’ में उनके सारू ब्रायर्ली के किरदार के लिए क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली थी। फिल्म में उनकी को-एक्ट्रेस निकोल किडमैन भी बेस्ट को-एक्ट्रेस का अवॉर्ड हासिल कर पाने में नाकामयाब रहीं। इस कैटेगरी में फिल्म ‘फेन्सेज’ के लिए नामित वायोला डेविस को यह अवॉर्ड मिला। पहले दिए अपने इंटरव्यू में देव ने कहा था कि पुरस्कार जीतने से ज्यादा वह गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड में अपनी फिल्म के नॉमिनेशन और साथ ही बेहतरीन एक्टर्स के साथ नॉमिनेट होकर बहुत खुश और उत्साहित हैं।

ला ला लैंड में हो रहे अवॉर्ड समारोह में रेयान गोस्लिंग ने म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया। सात लोगों के नॉमिनेशन में से चेसेल को बेस्ट स्क्रिनप्ले का अवॉर्ड दिया गया। इस अवॉर्ड की शुरुआत होस्ट जिम्मी फैलन ने की। उनकी फिल्म को एक के बाद एक दो अवॉर्ड मिला। इसे बेस्ट ओरिजनल स्कोर अवॉर्ड और बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग का अवॉर्ड मिला। अवॉर्ड मिलने के बाद गोस्लिंग ने अपनी पार्टनर एवा मेंडेस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म के दौरान वो उनके दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी और साथ ही उन्होंने अपने बीमार भाई की भी देखभाल की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब रेयान रिनोल्ड्स के नाम के साथ उनके नाम की कंफ्यूजन हुई है।

टीवी मूवी द नाइट मैनेजर के लिए टॉम हिडल्टन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया। वहीं उनके को-स्टार ओलिविया कोलमैन और हग लौरी को बेस्ट सपोर्टिंग को एक्टर और एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला। फ्रेंच फिल्म एल्ले, इसाबेल हपर्ट को बेस्ट विदेशी फिल्म का अवॉर्ड दिया गया। जूटोपिया को बेस्ट एनिमेटिड फिल्म का अवॉर्ड मिला।

First Published on January 9, 2017 10:16 am