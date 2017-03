मानहानि मामला: अभिनेता गोविंदा ने अग्रिम जमानत मांगी

बालीवुड अभिनेता गोविंदा ने बंबई उच्च न्यायालय की शरण लेते हुए 1997 में तत्कालीन अविभाजित राज्य बिहार में दर्ज किए गये मानहानि मामले में अग्रिम जमानत मांगी है।

शिकायतकर्ता के अनुसार अभिनेता की एक फिल्म ‘‘छोटे सरकार’’ के एक गाने में बिहार राज्य के बारे में मानहानि कारक सन्दर्भ आया है। गोविन्दा ने इस मामले में उच्च न्यायालय की शरण इसलिए ली है क्योंकि झारखंड के पाकुड की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गोविंदा के खिलाफ एक नोटिस जारी कर उन्हें मामले की छह मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है। गोविंदा के अलावा इस मामले में संगीतकार, गीतकार एवं अन्य के खिलाफ भी शिकायत की गयी है। शिकायत एक वकील ने दर्ज करवाई है।

बता दें कि बॉलीवुड स्टार गोविंदा इन दिनों अपनी फिल्म आ गया हीरो की प्रमोशन में जुटे हैं। इसके लिए वह अलग-अलग टीवी शो के चक्कर लगा रहे हैं। हाल ही में गोविंदा एक मराठी टीवी शो में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को लेकर एक खुलासा किया। राठी कॉमेडी शो चला हवा येउ देया नाम से इस शो पर गोविंदा ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने सोनाली बेंद्रे ढूंढा था। उन्होंने कहा, मैं कहीं जा रहा था उस वक्त मैंने सोनाली को देखा। सोनाली एक रिक्शा से उतर रही थी। वह मेरे पास आई और बोलीं, नमस्कार गोविंदा, मैं सोनाली बेंद्रे। इस पर गोविंदा ने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप हीरोइन बनना चाहती हैं? आजाइए सेट पर, आज आप काम करेंगी मेरे साथ।

हाल ही में गोविंदा अपनी फिल्म आ गया हीरो की प्रमोशन के लिए टीवी शो वॉइस ऑफ इंडिया में पहुंचे थे। शो से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गोविंदा इस शूटिंग के लिए करीब पांच घंटे देरी से पहुंचे थे। इस वजह से वो एक्ट जो गोविंदा के साथ प्लान किए गए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया। गोविंदा को शूटिंग के लिए सुबह 11 बजे पहुंचना था। लेकिन शूटिंग से एक दिन पहले गोविंदा ने कॉल टाइम आगे बढ़ाकर दोपहर 1 बजे करने को कहा। गोविंदा के बिजी शेड्यूल को समझते हुए शो मेकर्स ने टाइम आगे बढ़ाकर 1 बजे कर दिया। लेकिन गोविंदा एक बजे भी सेट पर नहीं पहुंचे। गोविंदा को लेट होते देख आधी शूटिंग बिना उनके ही कर ली गई।

First Published on March 3, 2017 4:29 am