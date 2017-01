विन डीजल ने भारत में लिया था मुंबई की कटिंग चाय का मजा, इंस्टाग्राम पर 3 घंटे में ढाई लाख लोगों ने ‘लाइक’ की तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स – रिटर्न ऑफ द जेंडर केज रिलीज हो चुकी है। फिल्म में दीपिका ने हॉलीवुड सुपरस्टार विन डीजल के साथ काम किया है। हाल ही में वह अपनी फिल्म का मुंबई में विन के साथ प्रमोशन करती नजर आईं। भारत में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के बाद विन अब भारत से जा चुके हैं, लेकिन जब तक वह यहां पर थे तब तक उन्होंने दीपिका के साथ क्वालिटी टाइम बिताया। हाल ही में विन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है जिसमें आप उन्हें दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई की चाय कटिंग का मजा लेते देख सकते हैं। उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा- ग्लोबल… भारत पहले ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है… और आप कहते हैं, वावो।

फोटो को 2 लाख 62 हजार लोगों ने लाइक किया है। विन ने इस तस्वीर को फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। फेसबुक पर उन्होंने यह तस्वीर कलर फॉर्मेट में पोस्ट की है। उन्होंने लिखा- Cheers to India! Thank you for the love and hospitality… मालूम हो कि विन दीपिका के साथ प्रीमियर के अलावा कई जगहों पर उनके साथ पहुंचे थे। उन्होंने जहां अमेरिका में दीपिका के बर्थडे पर उनके लिए गाना गाया बल्कि भारत में भी जहां भी वह प्रमोशन के लिए पहुंचे, वह ज्यादातर वक्त दीपिका के बारे में बोलते रहे। मुंबई में हुए फिल्म के प्रीमियर में दीपिका अपने ब्वॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ पहुंची। विन डीजल ने भी रणवीर से मुलाकात की और एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि दीपिका के ब्यॉयफ्रेंड रणवीर सिंह ने उनकी बॉडी की बहुत तारीफ की। रणवीर ने कहा कि उनकी बॉडी में स्वैग है।

जब विन स्वैग का मतलब नहीं समझे तो रणवीर ने समझाया कि आपने अपनी बॉडी को जिस तरह ट्रेंड किया है तो जब भी आप खड़े होते हैं या बात करते हैं तो आपके शब्दों से ज्यादा आपकी बॉडी बात करती है। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण पूरी दुनिया में अपनी डेब्यू हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स- रिटर्न ऑफ द जेंडर केज का प्रमोशन करने के बाद भारत लौट आई हैं। उनके साथ आए हैं हॉलीवुड फेम विन डीजल और निर्देशक डीजे कारुसो को लेकर आई हैं। दोनों का एयरपोर्ट पर भारतीय अंदाज में स्वागत किया गया।

Global… India already breaking records… you called it. Wow. #Blessed #Grateful A photo posted by Vin Diesel (@vindiesel) on Jan 15, 2017 at 9:26pm PST

First Published on January 16, 2017 2:05 pm