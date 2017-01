दीपिका पादुकोण को अच्छी लगती हैं कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा, दीं अपनी शुभकामनाएं

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो व्यवसायिक और निजी तौर पर कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को काफी पसंद करती हैं। कॉफी विद करण के शो पर आईं अनुष्का और कैटरीना से जब पूछा गया कि क्या वो पीकू की एक्ट्रेस दीपिका को अच्छा दोस्त मानती हैं तो उन्होंने कहा नहीं। बाद में पादुकोण ने ट्वीट करके कहा था कि उन्हें एपिसोड देखकर अच्छा लगा। रविवार को दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि क्या एक्ट्रेसेज के बीच दोस्ती की बजाय हमेशा कॉम्पिटिशन होता है? इसके जवाब में 30 साल की एक्ट्रेस ने कहा- मैं इसे कॉम्पिटिशन नहीं कहूंगी। लेकिन कई बार आप दूसरे के लिए किसी दूसरी तरह की भावना रखते हैं और वो भी आपके लिए ठीक उसी तरह सोचते हैं। लेकिन ठीक है।

मैं कैटरीना और अनुष्का को प्रोफेशनली और पर्सनली काफी पसंद करती हूं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। वर्कफ्रेंट की बात करें तो दीपिका की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ट्रिपल एक्स: द रिटर्न ऑफ जेंडर केज इसी महीने रिलीज होगी। इसके बारे में पूछे जाने पर दीपिका ने कहा- मैं एक अच्छे इंसान और एक्टर के तौर पर पहचान बनाना चाहती हूं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे काफी गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं इस एक्शन फिल्म को लेकर काफी एक्साइटिड हूं और इसकी कहानी सभी का मनोरंजन करेगी।

दीपिका ने कहा- ट्रिपल एक्स में काफी एक्शन और एडवेंचर है जिसे हमने भारतीय फिल्मों में कभी नहीं देखा है। मैं बहुत खुश हूं कि हम यहां मूवी को दिखाने वाले हैं। इसके अलावा दीपिका इस समय संजय लीला भंसाली की मैग्नम ओपस फिल्म पद्मावती की शूटिंग कर रही हैं। जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और रणवीर सिंह नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा नए साल का रिजॉल्यूशन है कि परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं। मैं अपने परिवार को काफी मिस कर रही हूं।

बता दें कि दीपिका पादुकोण की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म ट्रिपल एक्स: द रिटर्न ऑफ जेंडर केज का दूसरा हिंदी ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसमें खूबसूरत दीपिका सभी मुख्य किरदारों के साथ शानदार स्टंट करती हुई नजर आ रही हैं। भारत के लोगों के साथ जुड़ाव के लिए इसका दूसरा ट्रेलर हिंदी में रिलीज किया गया है।

जानिए कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा के बारे में क्या सोचती हैं दीपिका पादुकोण

First Published on January 3, 2017 8:45 am