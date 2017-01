जब अपने गाऊन से परेशान दिखी दीपिका पादुकोण, बार बार करती रही ठीक करने को कोशिश

दीपिका पादुकोण की पहली हॉलीवुड फिल्म xXx: द जेंडर केज दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर दीपिका दुनियाभर में इस फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा ले रही है। पिछले दिनों दीपिका फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में मुंबई के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रीमियर के लिए दीपिका ने डिजाइनर नईम खान का गोल्डन कलर का गाउन पहना था। उनका मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके लुक को कॉम्पलिमेंट कर रहा था। पूरे फंक्शन में दीपिका अपने गाऊन के साथ थोड़ी परेशान नज़र आई। दीपिका बार बार उसे ठीक करती नजर आई। एक बार तो लगा कि दीपिका का गाउन लगभग फिसल ही गया। फिर क्‍या था, दीपिका ने तुरंत उसे संभाला पर घटना की तस्‍वीरें कैमरे में कैद हो गईं। अब सोशल मीडिया में ये खूब वायरल हो रही हैं।

प्रीमियर के दौरान विन डीजल ने लुंगी पहनकर पूरे शो को अपने नाम कर लिया। ये लुंगी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि उनकी को-एक्ट्रेस दीपिका ने पहनाई। जिसके बाद दोनों ने चेन्नई एक्सप्रेस के गाने लुंगी डांस पर डांस किया। भारत में मिले स्वागत से विन डीजल बहुत खुश हैं। दीपिका के बारे में बात करते हुए विन ने कहा- मैं भारत आने के लिए किसी मौके की तलाश में था। और यह रानी, एंजल मुझे यहां लेकर आईं। यह किसी वरदान की तरह है कि यह मेरी जिंदगी मे आईं। खूबसूरत आत्मा वाले शख्स का मेरी जिंदगी में आना किसी वरदान से कम नहीं है। मैं कई सालों से दीपिका के साथ काम करना चाहता था।

विन ने बताया- मैं एक साल पहले उनसे मिला और लगा कि हमारी केमिस्ट्री कुछ स्पेशल है। जब हमने ट्रिपल एक्स की शूटिंग शुरू की तो उसकी केवल एक प्रार्थना थी। उसने मुझसे कहा कि वो एक बड़ा हॉलीवुड प्रीमियर करना चाहती है। हमारी फिल्म वैश्विक सामंजस्य के ऊपर आधारित है। मेरी और दीपिका की जोड़ी उसी मल्टी-कल्चर वैश्विक सामंजस्य का सबूत है। भारत में होने को लेकर विन ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत पहुंचने पर जिस तरह का मेरा स्वागत हुआ वो वैसा था जैसा मैंने कभी नहीं देखा। इससे पहले विन ने पोस्ट करते हुए लिखा था- भारत में पहली बार आकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।

दि दि

जैकी चैन ने पारंपरिक देसी अवतार में किया सलमान खान का स्वागत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 21, 2017 6:02 am