एक्ट्रेस बेटी की मौत के अगले ही दिन फिल्म स्टार मां ने भी दुनिया को कह दिया अलविदा

एक्ट्रेस डेब्बी रिनोल्ड्स जो अपने तरीके से गाने और डांस करने के लिए हॉलीवुड में मशहूर थीं कि 84 साल की उम्र में निधन हो गया। जीन कैली के 1952 में आई फिल्म सिनगिन इन द रेन जो अमेरिका की प्यारी फिल्मों में से एक है। उसमें डेब्बी ने काम किया था। उनकी मौत अपनी बेटी और एक्ट्रेस कैरी फिशर के निधन के ठीक एक दिन बाद हो गया। कैरी फिशर 60 साल की थीं। स्टार वार में काम करने वाली एक मशहूर एक्ट्रेस कैरी अपनी शर्तों पर लिखने वाली लेखक भी थीं। फ्लाइट में दिल का दौरा पड़ने के चार दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। जब उन्हें दौरा पड़ा वो लंदन से लॉस एंजिलिस जा रही थीं।

मंगलवार को रिनोल्ड्स ने फेसबुक पर एक बयान लिखकर अपनी बेटी की अचानक मौत और उससे पहुंचे दुख के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा- उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी प्यारी और अमेजिंग बेटी के टैलेंट को समझा। मैं आप सभी की प्रार्थना और विचारों के लिए बहुत आभारी हूं जो उसकी अगली मंजिल में काम आएंगे। कैरी की मां की तरफ से प्यार। रिनोल्ड्स हॉलीवुड के स्मरणीय चिह्नों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करती थीं। उनकी मौत की सूचना को बेटे ने कंफर्म किया।

बता दें कि ‘स्टार वार्स’ में प्रिसेंज लिया की यादगार भूमिका निभाने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर कैरी फिशर का निधन हो गया। वह 60 वर्ष की थीं और उन्हें शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेत्री की बेटी बिली लाउर्ड ने अपने प्रवक्ता से एक बयान जारी कराकर उनके निधन की खबर दी। बयान में कहा गया, ‘बहुत दुख के साथ बिली लाउर्ड ने पुष्टि की है कि उनकी मां कैरी फिशर का मंगलवार सुबह आठ बजकर 55 मिनट पर निधन हो गया।’

कैरी फिशर शुक्रवार से अस्पताल में भर्ती थीं। कैरी को लंदन से लॉस एंजेलिस लौटते वक्त शुक्रवार को विमान में दिल का दौरा पड़ गया था। लॉस एंजेलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर विमान के उतरने के बाद उन्हें यूसीएलए मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। फिशर अपनी नई किताब के प्रचार के सिलसिले में लंदन से लॉस एंजेलिस जा रही थीं। कैरी फिशर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक्टर और फिल्ममेकर वॉरेन बेट्टी के साथ 1975 में आई हिट फिल्म Shampoo से की थी।

First Published on December 29, 2016 8:52 am