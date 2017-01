साल 2017 का राशिफल: आमिर खान को हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, परिवार में कलह के भी आसार

बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म दंगल दर्शकों को खूब पसंद आई और 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाने के चलते उनके लिए साल 2016 की एंडिंग अच्छी रही। आम तौर पर साल में सिर्फ एक ही फिल्म लेकर आने वाले आमिर के किसी और प्रोजेक्ट के साइन किए जाने की अब तक कोई खबर नहीं है। 14 मार्च 1965 में मुंबई में ही पैदा हुए आमिर के लिए साल 2017 कैसा रहेगा यह बताया एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट महागुरू गौरव मित्तल ने। गौरव के मुताबिक साल 2017 के अगस्त मध्य तक यदि आमिर की कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो यह एक बड़ी हिट साबित होगी; वहीं अगर उनके स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगस्त के बाद आमिर के परिवार में आपसी कलह के भी योग बन रहे हैं।

गौरव के मुताबिक आमिर का लकी नंबर 5 है और उनकी तकदीर का नंबर 2 है। शनि उनका फेवरेबल ग्रह है और यदि वह प्लैटिनम में हीरा पहनते हैं तो यह उनके लिए ठीक रहेगा। गौरतलब है कि आमिर खान की फिल्म 10 दिन के भीतर 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और कलेक्शन अभी जारी है। फिल्म में आमिर ने हरियाणा के एक पहलवान महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है। उनके साथ सनाया खान और फातिमा सना शेख ने उनकी बेटियों गीता और बबिता का किरदार निभाया है। क्योंकि फिल्म को टक्कर देने के लिए अभी 13 जनवरी तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने जा रही तो अभी आमिर की नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म के पास कमाई के लिए अच्छा खासा मौका है। बता दें कि 13 जनवरी को आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर निर्देशित फिल्म ओके जानू रिलीज होनी है।

गौरतलब है दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ने कुश्ती पर आधारित फिल्म ‘दंगल’ में आमिर के अभिनय की तारीफ करते हुए उन्हें बॉलीवुड का नया राज कपूर कहा है। ‘दंगल’ 23 दिसंबर को रिलीज हुआ था। फिल्म में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट के रूप में दमदार भूमिका निभाई है, जो अपनी पत्नी और पूरे गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बेटियों गीता और बबिता को कुश्ती में प्रशिक्षित करता है। ऋषि ने ट्विटर के जरिए आमिर की प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना अपने दिवंगत पिता और महान अभिनेता व निर्माता से की। ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, “आमिर खान मैंने ‘दंगल’ देखी। मेरे लिए आप हमारे समय के अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, शोमैन के रूप में नए राज कपूर हैं। बिल्कुल अद्भुत। भगवान आपका भला करें।”

आमिर खान की ‘दंगल’ में खुद की नकारात्मक छवि दिखाए जाने से गीता फोगाट के पूर्व कोच प्यारा राम सोंधी ने निराशा व्यक्त की है। (Photo: Twitter) आमिर खान की ‘दंगल’ में खुद की नकारात्मक छवि दिखाए जाने से गीता फोगाट के पूर्व कोच प्यारा राम सोंधी ने निराशा व्यक्त की है। (Photo: Twitter)

आमिर खान ने दंगल के लिए तीन हफ्ते में घटाया 6 किलो वजन। आमिर खान ने दंगल के लिए तीन हफ्ते में घटाया 6 किलो वजन।

दंगल स्टार आमिर खान इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने 19,294,915 ट्विटर फॉलोअर्स के साथ पांचवी पोजीशन पर हैं। दंगल स्टार आमिर खान इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए अपने 19,294,915 ट्विटर फॉलोअर्स के साथ पांचवी पोजीशन पर हैं।

First Published on January 2, 2017 11:33 am