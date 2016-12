बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: “दंगल” आमिर की अब तक की सबसे बड़ी हिट, पहले दिन 30 करोड़- विदेशी स्क्रीन्स पर भी कमाए 7 करोड़

आमिर खान की फिल्म दंगल बड़े पर्दे पर 23 दिसंबर को रिलीज हुई थी। वहीं पहले दिन हुई फिल्म की ओपनिंग ने साफ इशारा किया है इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। फिल्म की पहले दिन की सुबह की स्क्रीनिंग को लगभग 75% की ओपनिंग मिली है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि नोटबंदी का असर इस फिल्म पर भी दिखेगा, लेकिन यह असर पुख्ता तौर पर आने वाले कुछ दिनों में ही सही से पता लग सकेगा। दंगल को पहले दिन ही अच्छी ओपनिंग मिली है और इसके अंतरराष्ट्रीय स्क्रीन्स पर भी अच्छा करने की खबरें मिल रही है। सशहूर फिल्म क्रिटिक आदर्श तरण के मुताबिक फिल्म ने 7.81 करोड़ रुपये की कमाई अमेरिका, मडिल इस्ट और ब्रिटेन से ही की है। दंगल देशभर की 4300 सक्रीन्स पर रिलीज हुई है, वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह 1000 स्क्रीन्स पर भी रिलीज हुई है।

दंगल फिल्म नॉर्थ अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की स्क्रीन्स पर भी बड़ी तादाद में उतारी गई है। अनुमान है कि फिल्म ने पहले ही दिन लगभग 30 करोड़ रुपये कमाए हैं। आमिर खान की फिल्म आम तौर पर अपनी ओपनिंग पर मुश्किल से ही 30 करोड़ के स्लैब तक पहुंच पाती है। आमिर की पीके ने पहले दिन 26 करोड़, तलाश ने 15 करोड़ और 3 इडियट्स ने 12 करोड़ रुपये की कमाई की थी। हालांकि 3 इडियट्स, 200 करोड़ और पीके ने 300 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थीं।

फिल्म को कमाई के साथ-साथ दर्शकों से भी पॉजीटिव रिएक्शन्स मिले हैं। पहलवान महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर बनी दंगल की सलमान खान ने तारीफ करते हुए उसे अपनी फिल्म सुल्तान से काफी बेहतर फिल्म बताया है। सुल्तान को पहले दिन लगभग 36 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जिसके रिकॉर्ड को दंगल शायद ही तोड़ पाने में कामयाब हुई हो, लेकिन नोटबंदी के असर के बाद भी दंगल के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई गई है।

First Published on December 24, 2016 8:26 am