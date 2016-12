दंगल फर्स्ट डे कलेक्शन: आमिर खान की ‘धोबी पछाड़’, फिल्म के तीन दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की उम्मीद

बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म दंगल 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म से जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, इसने पहले ही दिन 29 करोड़ रुपए की कमाई की है। जी हां, दंगल का शुक्रवार का कलेक्शन है 29.78 करोड़ रुपए। हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म में दिखाया गया है कि उन्होंने कैसे एक भी बेटा नहीं होने पर अपनी बेटियों को पहलवानी के लिए ट्रेंड किया और फिर उनकी बेटियों (गीता और बबिता) ने देश के लिए कई गोल्ड मेडल लाकर नाम रोशन किया। देश भर की 4300 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई ‘दंगल’ में आमिर खान पहलवान महावीर सिंह फोगाट की भूमिका में हैं और उनकी बेटियों गीता और बबिता का किरदार निभाया है फातिमा सना शेख और सन्या मल्होत्रा ने।

जहां तक फिल्म की देश से बाहर की कमाई की बात है तो बता दें कि दंगल का ने ऑस्ट्रेलिया में दो दिन में 1.22 करोड़ रुपए कमाए और न्यूजीलैंड में यह आंकड़ा दो दिन के लिए 43.31 लाख रहा। यह आंकड़े ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श द्वारा जारी किए गए हैं। बाहरी देशों में फिल्म को तकरीबन 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म जहां सलमान खान स्टारर फिल्म सुल्तान का पहले ही दिन 36.54 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी , वहीं जानकारों के मुताबिक यह फिल्म महज तीन दिन में 100 करोड़ का कांटा छू लेगी। फिल्म को क्रिसमस की छुट्टी और वीकेंड का भी फायदा मिलेगा। जहां तक अगली बड़ी रिलीज का सवाल है तो अब 13 जनवरी से पहले कोई बड़ी फिल्म रिलीज होनी नहीं है तो आमिर खान की इस फिल्म के पास कमाई का अच्छा खासा मौका है।

#Dangal Sat and Sun biz will be higher… Word of mouth is terrific… Expected to cross ₹ 100 cr mark in first 3 days… India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2016