‘बेफिक्रे’ रणवीर सिंह ने लिया दंगल स्टार आमिर खान का इंटरव्यू, देखिए वीडियो

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से मेकर्स काफी खुश हैं। आमिर ने फिल्म के लिए काफी मेहनत की है इसलिए बेशक वह भी इसे मिल रही कामयाबी से काफी खुश होंगे। लेकिन आमिर के जो फैन्स उन्हें सिनेमाघरों में देख कर आ चुके हैं उनके लिए हमारे पास एक और अच्छी खबर है। आज जल्द ही आमिर को छोटे पर्दे पर बातचीत करते और अपने कई राज खोलते देख सकेंगे। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का इंटरव्यू ले रहे हैं रणवीर सिंह। इंडिया टुडे के फेसबुक पेज से पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें रणवीर सिंह आमिर खान का इंटरव्यू लेते नजर आ रहे हैं।

अपने मस्तमौला अंदाज और एनर्जी के लिए मशहूर रणवीर सिंह ने इंटरव्यू शुरू होते ही पहले तो आमिर खान की बहुत सारी तारीफें कीं, हालांकि इस दौरान आमिर लगातार उन्हें टोकते रहे। रणवीर ने वीडियो में यह भी बताया कि वह आमिर के बहुत बड़े फैन हैं। रणवीर आमिर को लेकर जब सेट पर आते हैं तो वह पहले तो बिगुल वाली धुन निकालते हैं फिर कहते हैं, “इस एक्टर के स्वागत के लिए ग्रांड म्यूजिक प्ले किया जाना चाहिए।” वीडियो में आमिर और रणवीर के को आमने-सामने बैठ कर बातें करते देख कर न सिर्फ रणवीर बल्कि आमिर के फैन्स भी खुश हो जाएंगे। रणवीर जहां वीडियो में अपनी आने वाली फिल्म पद्मावती के लुक में हैं, वहीं आमिर ने भी कान में बालियां और लंबी मूंछें कर रखी हैं। आमिर का यह अंदाज उनकी आने वाली फिल्म की तैयारी माना जा रहा है।

गौरतलब है कि हाल ही में आमिर की फिल्म दंगल रिलीज हुई है। फिल्म हरियाणा के पहलवान महावीह सिंह फोगाट की असल जिंदगी की कहानी पर आधारित है। यूटीवी मोशन पिक्चर्स, वॉल्ट डिज़नी पिक्चर्स और आमिर खान प्रोडक्शन्स के बैनर तले बन रही फिल्म का निर्देशन किया है नितेश तिवारी ने। फिल्म में आमिर के अलावा एक्ट्रेस साक्षी तंवर महावीर सिंह फोगाट की पत्नी की भूमिका में हैं। पहलवान महावीर सिंह फोगाट की बेटियों गीता और बबिता के किरदार निभा रही हैं, फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा।

@RanveerOfficial Ranveer, so much love. I’m touched

First Published on December 24, 2016 11:51 am