कमांडो 2: विद्युत जामवाल और अदा शर्मा पहुंचे वाराणसी, संकट मोचन मंदिर में किए दर्शन

बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस अदा शर्मा रविवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वहां पर गंगा के घाटों और संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन किए। विद्युत की भगवान हनुमान में बहुत आस्था है और उन्होंने कुछ ही दिन पहले यह घोषणा की थी कि वह फिल्म की रिलीज से पहले संकट मोचन मंदिर जाएंगे। उनके साथ उनकी आने वाली फिल्म कमांडो-2 के निर्देशक देवेन भोजानी और प्रोड्यूसर विपुल शाह भी वाराणसी पहुंचे। विद्युत ने खुद मुख्य पुजारी के साथ गंगा आरती करने से वाराणसी घूमने की शुरुआत की। मालूम हो कि वाराणसी जाने से पहले विद्युत ने फोन पर आईएएनएस से बातचीत में कहा था कि वह वाराणसी जाने और घाटों पर आरती करने को लेकर काफी उत्सुक हैं। यह बहुत पवित्र चीज है।

बता दें कि विद्युत के काम को लेकर कई बार ऐसी बातें कही गईं कि बॉलीवुड में कई एक्शन निर्देशक हैं जो भारतीय टैलेंट को मौका दिए जाने की बजाए बाहरी लोगों को फिल्मों में मौका देते हैं। इस बारे में बात करते हुए विद्युत ने कहा- ऐसा नहीं है कि भारतीय निर्देशक अच्छे नहीं हैं। हमारे पास कई अच्छे निर्देशक है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों के साथ काम करने के पीछे शायद अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस को आकर्षित करना एक उद्देश्य हो सकता है। विद्युत ने बताया कि मेरे पास 26 युवा लड़कों की मेरी खुद की स्टंट टीम है और ज्यादा लोगों के लिए हमेशा स्वागत है। मैं और ज्यादा लोगों को स्टंट्स की आर्ट सिखाने का काम उन्हें यह प्लैटफॉर्म देकर अपने तरीके से कर रहा हूं।

गौरतलब है कि फिल्म ‘कमांडो 2’ के ट्रेलर में दिखाई दिए बेहतरीन एक्शन, हैरतअंगेज स्टंट्स और क्लासिक गानों की वजह से फिल्म रिलीज होने से पहले ही दर्शकों में चर्चा का विषय बन गई है। एक्शन हीरो विद्युत जामवाल अपने स्टंट्स और एक्शन की वजह से जाने जाते हैं। ‘कमांडो 2’ में उनका एक अहम किरदार है, जिसमें वह फिर एक बार एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। यह एक्शन फिल्म है, जिसमें विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, ईशा गुप्ता, फ्रेडी दारूवाला मुख्य किरदार में हैं। यह फिल्म देश में छुपे काले धन और उस कालेधन को जड़ से निकालने के लिए काम करने वाली अंडरकवर एजेंसी की कहानी बताती है।

First Published on February 20, 2017 11:34 am