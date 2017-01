कमांडो 2 पोस्टर्सः विद्युत जाम्वाल, ईशा गुप्ता, अदा शर्मा और फ्रेडी दारूवाला लेकर आ रहे हैं ढेर सारा एक्शन

साल 2013 में रिलीज हुई बॉलीवुड एक्टर विद्युत जाम्वाल की फिल्म कमांडो के दूसरे पार्ट का इंतिजार कर रहो लोगों को अब और ज्यादा सब्र नहीं करना होगा। फिल्म के दूसरे पार्ट की रिलीज डेट आ गई है। इसे कमांडो-2 नाम दिया गया है, और इस फिल्म में विद्युत और ज्यादा मस्कुलर लुक के साथ वापस आ गए हैं। विद्युत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्टर को ट्वीट करते हुए लिखा- “Gear up as Karanvir Dogra is here to bash the baddies like never before! #Commando2Poster” @relianceEnt @penmovies गौरतलब है कि हाल ही में फिल्म का टीजर पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें विद्युत की आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी हुई है।

देवेन भोजानी निर्देशित यह फिल्म 3 मार्च को रिलीज होगी। फिल्म के पोस्टर में विद्युत डॉलर के नोटों से बनी एक गैलरी के बीच दौड़ते नजर आ रहे हैं। कमांडो के इस दूसरे पार्ट को नाम दिया गया है कमांडो -2 द ब्लैक मनी ट्रेल। जैसा कि फिल्म के नाम से अंदाजा लग रहा है, फिल्म की कहानी जरूर काले धन से जुड़ी होगी और इस बार शायह हम करणवीर डोंगरा को कालेधन के खिलाफ लड़ते देख पाएंगे। फिल्म का प्रोडक्शन विपुल अमृतुल शाह, धवल जयंतीलाल गाडा ने की है। रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अदा शर्मा और ईशा गुप्ता दोनों नजर आएंगी। फ्रेंडी दारूवाला और अदिल भी फिल्म में अहम रोल निभाते नजर आएंगे।

विद्युत जामवाल की फिल्म मोस्ट अवैटिड फिल्म कमान्डो-2 का पहला पोस्टर टीजर बुधवार को रिलीज हो गया है। फिल्म के इस पोस्टर में विद्युत को डॉलर से ब्लाइंडफोल्ड दिखाया गया है। फिल्म को पोस्टर देखने पर वह काफी रहस्यमयी लग रहा है। लेकिन यह पोस्टर पूरी तरह ओरिजनल नहीं है, यह पोस्टर होमफ्रंट वीडियो गेम के लोकप्रिय पोस्टर से प्रेरित है। विद्युत जामवाल फिल्म फोर्स में विलेन की भूमिका निभाई थी और उनके इस रोल को लोगों ने काफी पंसद किया था। इसके बाद दिलीप घोष की फिल्म कमांडो में वह मुख्य भूमिका में नजर आए। इस फिल्म में विद्युत जामवाल हीरोइन पूजा चोपड़ा की गुंडों से रक्षा करता है। कमांडो में विद्युत जामवाल द्वारा किए गए मार्शल आर्ट और स्टंस लोगों को काफी पसंद आए थे।

Adah Sharma… Freddy Daruwala… Check out 2 new posters of #Commando2… 3 March 2017 release. #Commando2Poster pic.twitter.com/mXJLzDaJ2E — taran adarsh (@taran_adarsh) January 20, 2017

First Published on January 20, 2017 5:40 pm