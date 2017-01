आम आदमियों वाला बिग बॉस का एक साजन चाहते हैं कलर्स के सीईओ राज नायक

बिग बॉस सीजन 10 दो आम आदमियों की वजह से काफी विवादों में रहा। इसकी वजह प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम का एकदम निम्न स्तर तक गिरना था। इसके अलावा इस सीजन को आम आदमी कंटेस्टेंट का सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के साथ लड़ाई को लेकर जाना जाएगा। बहुत सारी गालियों के साथ ही किचन में पेशाब करने जैसी घटनाएं देखने को मिली। लेकिन इन सभी के बावजूद कलर्स के सीईओ राज नायक को लगता है कि आम आदमियों को कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल करना उनके शो के लिए मुनाफे का सौदा रहा। इतना ही नहीं वो एक आम आदमियों वाला सीजन लाना चाहते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम को दिए इंटरव्यू में राज ने कहा बिग बॉस में इंडियावाले कॉन्सेप्ट पर बात की, मोनालीसा की शो में शादी और नए शो राइजिंग स्टार पर काफी बातें बताई।उनसे पूछा गया कि कलर्स ने अपने दरवाजे आम आदमियों के लिए खोल दिए। वैसे तो आइडिया काफी दिलचस्प है लेकिन उनकी हरकतों की वजह से शो बदनाम हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट का किस तरह से विश्लेषण करेंगे? इसपर राज नायक ने कहा- लोगों ने मुझसे कहा था कि आम आदमियों को शो पर लाने का आइडिया फ्लॉप होगा। मैं इस फॉर्मेट

पर तीन सालों से काम कर रहा था लेकिन टीम का विरोध झेल रहा था। फाइनली उन्होंने इसके लिए हामी भरी लेकिन उनकी शर्त थी कि सेलिब्रिटी और आम आदमियों की संख्या बराबर हो। इसलिए मैंने समझौतो किया। लेकिन आम आदमी हमारे लिए अच्छे साबित हुए। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगले साल हम एक आम आदमी वाला सीजन ला सकते हैं लेकिन अभी पता नहीं है कि यह कैसे होगा।

इसके बाद जब नायक से पूछा गया कि सेलेब वर्सेज इंडियावाले के कॉन्सेप्ट से निर्माता बेशक खुश हैं लेकिन कुछ आम आदमियों (प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम) की वजह से शो को विरोध का सामना करना पड़ा। आप इसके साथ किस तरह डील करेंगे? इसपर उन्होंने कहा- ठीक है यह रिएलिटी शो है जहां किसी शख्स की साइकोलॉजी दिखती है। अगर आप बिग बॉस देखेंगे तो आपको इसका अहसास हो जाएगा। हर परिवार में लड़ाई होती है और ऐसा ही बिग बॉस में होता है। लेकिन हम इसके कुछ हिस्सों को एडिट कर देते हैं जो छूट हकीकत में नहीं होती है।

बिग बॉस 10, 24 जनवरी 2017: बिग बॉस के ढाबे में बना लजीज खाना, लोपा को हरा कर बानी ने जीता टास्क

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 8:53 am